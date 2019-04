Fodboldspiller udsat for homo-tilråb - nu pryder regnbue-bænk stadion

Aarhus Kommune har tirsdag opsat en regnbuefarvet bænk ved Ceres Park, efter at fodboldspilleren Viktor Fischer under en superligakamp mellem FC København og Odense Boldklub blev udsat for homofobiske tilråb.

Det oplyser Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Unge hærger bybusser: Chauffører er for bange til at gøre noget

- Med den debat, der florerer lige nu, synes vi, at det var det bedste statement, vi kunne lave som kommune. Vi vil gerne sende et signal om mangfoldighed, og vi vil gerne sende det signal uden at moralisere, siger kommunikationschef for afdelingen for Teknik og Miljø Sune Bové til TV2 ØSTJYLLAND.

Der skal være plads til alle både på og udenfor kridtstregerne skal være plads til alle, lyder det fra AGF.

Signal om fællesskab

Viktor Fischer, der oprindeligt er fra Aarhus, spiller i dag for FC København og i forbindelse med søndagens kamp mod OB, måtte han lægge ryg til homofobiske tilråb og smædesange fra OB-fans.

24-årige Viktor Fischer tog efterfølgende afstand fra de homofobiske tilråb i pressen, hvilket har startet en større debat om homofobi i fodboldens verden.

@Odense_Boldklub tager naturligvis stærkt afstand fra homofobiske tilråb. Vi er godt klar over, at fodbold kalder på de store følelser, og man kan blive sur, vred og skuffet. Men vi vil ikke acceptere tilråb, som har homofobisk, racistisk eller diskriminerende karakter. — Odense_Boldklub (@Odense_Boldklub) April 7, 2019

Den regnbuefarvede bænk, der er stillet op ved John Stampes Plads, er ikke lavet til lejligheden, oplyser Sune Bové fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Den blev første gang sat op i forbindelse med Aarhus Pride.

Bænken er en lille huskekage. En huskebænk. Sune Bové, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Er det en kommunal opgave at kommentere på homofobi i fodbold?

- Nej, men som kommune vil vi gerne sende et signal om fællesskab. Det gælder også fodboldfans eller fodboldspillere, der er homoseksuelle. Bænken er en lille huskekage. En huskebænk, lyder svaret fra Sune Bové.

Den regnbuefarvede bænk skal stå ved Ceres Park resten af sommeren.

AGF hylder mangfoldighed

AGF bakker op om kommunens initiativ. Alle skal føle sig velkommen i Ceres Park, lyder det.

- Bænken sender et godt signal om, at der både på og udenfor kridtstregerne skal være plads til alle. Vi hylder mangfoldighed, siger projektleder hos AGF, Bo Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Skørt fund: 41 år gammel chipspose dukket op i skovbund

Han afviser, at tilråbene mod Viktor Fischer er almindeligt fan-drilleri.

- Det synes jeg ikke, det er, for det støder en gruppe mennesker, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Aarhus Kommune skal den regnbuefarvede bænk stå ved Ceres Park resten af sommeren.

Fodboldspilleren Viktor Fischer blev udsat for homofobiske tilråb under en superligakamp mellem FC København og OB. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix