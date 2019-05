Randers-træner glæder sig til ekstra lir mod AGF

Randers FC snuppede søndag en 4-3-sejr hjemme over Sønderjyske, og dermed er kronjyderne videre i playoff om Europa League med en samlet 5-4-sejr.

Her kan holdet se frem til at møde formstærke AGF i to opgør, som samlet vandt 3-0 over AaB i det andet playoff-opgør.

Randers-træner Thomas Thomasberg glæder sig til de to kampe mod AGF.

- Det bliver fedt med et lokalopgør, hvor der er lidt ekstra lir i forhold til den historie, der er mellem Randers og AGF, siger Thomasberg.

Randers FC vandt her til eftermiddag 4-3 over Sønderjyske. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Han giver favoritrollen til AGF, men samtidig er han optimistisk omkring sit holds chancer.

- AGF vil være favorit, men det er ikke noget, vi bruger krudt på. Vi vil gå ud og se, om vi kan lave et godt resultat. I indeværende sæson har vi jo været bedre end dem indbyrdes, siger Randers-træneren.

Det er ikke kun i denne sæson, at Randers har været bedre end AGF indbyrdes.

AGF har ikke formået at vinde over Randers siden august 2015, og derfor har Thomasbergs mandskab et godt tag på AGF inden de to kommende opgør.

Randers-anfører Erik Marxen føler sig sikker på, at holdet går videre mod AGF i to opgør.

- Jeg er overbevist om, at vi finder tilbage til vores sande jeg, og så er jeg også sikker på, at vi får styr på AGF.

- Går det, som det har gjort hidtil i sæsonen, så tror jeg, at vi går videre.

- AGF har en masse til at fortælle dem, at de allerede er videre, men mon ikke de får en over snuden, lyder det fra Marxen.

Første opgør mellem Randers og AGF spilles på lørdag i Randers.