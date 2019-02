VIDEO: Randers-piger er bedst til at gå glade i bad sammen med andre

5000 kroner i præmie er ikke verdens største pengepræmie.

Det er heldigvis heller ikke penge, der har motiveret syv piger fra Randers Statsskole til at deltage i en landsdækkende konkurrence ved navn 'Gå glad i bad i gymnasiet'.

Til pigernes egen store overraskelse vandt de i denne uge konkurrencen, der skal få flere gymnasieelever til at gå i bad efter idræt.

Læs også Piger tør ikke gå i bad efter idræt: Vil ikke sammenligne kroppe

Skaber fællesskab

Pigerne har et klart budskab til de 55 procent af unge mellem 13-18, der ikke går i bad efter idræt.

- Det er bare en normal ting, man gør, og det behøver ikke skulle være et problem, fordi alle ser jo bare ud, som de ser ud, siger Maria Balle Andreassen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er faktisk flere fordele ved at smide tøjet sammen med de andre gymnasiepiger, lyder det.

- Det skaber fællesskab og styrker ens personlig, fordi man får mere frihed til at være sig selv, og det åbner op for nye bånd, man kan knytte til hinanden, siger Emilia Stenbeck Krogh til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Hold fast, hvor var jeg smækker-lækker!

Rigtigt at gå i bad efter idræt

I forbindelse med sejren lød det således fra dommerkomiteen i Gå glad i bad i gymnasiet:

'En god video med et klart budskab om, at det er sjovere og rigtigt at gå i bad efter idræt, selvom det kan være lidt grænseoverskridende. Videoen har en god effekt med musikken, der underbygger historien samt de fakta man får undervejs. Tillykke til de dygtige producenter og skuespillere.

Det er Mette Koldby, Cecilie Christensen, Line Bjerregaard, Maria Balle, Emilia Stenbeck Krogh, Alberte Møller og Laura Jensen fra Randers Statsskole, der står bag den prisvindende video, som du kan se her:

Vigtigt at se andres kroppe

En undersøgelse lavet af Epinion for TV2 ØSTJYLLAND viser, at 21 procent af de østjyske kvinder mellem 16 og 30 år ikke har lyst til at bade foran andre, når de har dyrket sport.

Fravalget af fællesbadene bekymrer Jeppe Hald, der er projektleder ved Sex & Samfund.

- Det er vigtigt, at de unge oplever, at kroppen kan se ud på mange måder, og de vil kunne opleve, at deres krop er almindelig ved at gå i bad med andre. Hvis de kun ser kroppe gennem populærkulturen, altså i film og reklamer, får de slet ikke et rigtigt billede af, hvordan kroppe kan se ud, sagde i oktober sidste år til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Usikre piger vil ikke bade efter idræt: Løsningen er svær