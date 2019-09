Rådmand: Udsigt til trafikalt sammenbrud i Aarhus om 15 år

Hver eneste dag holder biler og busser i lange trafikkøer i Aarhus i kampen om at komme til og fra byen.

Og selvom man skal sætte en god portion tid af til at holde i kø, som det er i dag, vil det i fremtiden blive endnu værre. Det viser helt nye beregninger.

Faktisk vil det stå så skidt til, at trafikken i byen vil kollapse i 2035, hvis der ikke bliver investeret massivt i infrastrukturen snarest muligt.

- Som det er nu, er det kritisk i forhold til fremkommeligheden i Aarhus på vores hovedinfrastruktur, og hvis vi ikke foretager os noget som helst frem til 2035, så bryder trafikken sammen på ringvejen og vores indfaldsveje, og vi vil have ventetid med op til 55 minutter, siger rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den nye prognose viser blandt andet, at Ringgaden og Ringvejen i 2035 skal have plads til 25 procent flere biler i morgentrafikken.

- Vi bliver flere aarhusianer hvert eneste år, og vi forventer at blive 110.000 flere inden for 30 år, og det vil kunne mærkes på trafikken, siger Bünyamin Simsek.

Sådan vil rådmanden forhindre kollaps

Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune præsenterede tirsdag formiddag de nye beregninger, som er udregnet ved hjælp af en ny trafikmodel.

Sammen med præsentationen kom han også med konkrete bud på, hvad kommunen skal gøre for at forhindre, at trafikken i byen bryder sammen.

Ifølge rådmand Bünyamin Simsek vil det koster 16 milliarder kroner at vende udviklingen.

- Jeg vil gerne styrke den kollektive trafik med en letbane på gummihjul, som kører på strøm. Det er rigtig meget kollektivtrafik for pengene frem for Letbanen, som den er nu, siger Bünyamin Simsek til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Det er også utrolig vigtigt, at vi kigger på vores infrastruktur i forhold til vejnettet, som er nødvendig i forhold til den vækst, vi har i kommunen. Vi skal gøre noget for cyklisterne og de gående. Det er den brede palette for alle trafikanter, som vi er nødt til at lave investeringer for, siger han.

Rådmanden har også lavet et katalog, hvor han fremhæver, hvad han mener, der skal til for at vende udviklingen.

Her peger han på investeringer i alle transportformer på 9,2 milliarder kroner de næste ti år og i alt 16 milliarder kroner frem mod 2050.

Det drejer sig om nye strækninger med højklasset kollektiv trafik, en ny trafikcentral, udvidelse af Ringvejens kapacitet, udvidelse af en række indfaldsveje og omkring 70 andre projekter, der skal forhindre sammenbruddet.

Erhvervslivet frygter konsekvenserne

Efter de nye beregninger er blevet udgivet tirsdag formiddag, har flere reageret på tallene.

Heriblandt Erhverv Aarhus, som ser på beregningerne med stor alvor.

- Tallene taler et meget klart og alvorstungt sprog. Et trafikalt sammenbrud vil have katastrofale følger for byens virksomheder og til tusindvis af ansatte, der er dybt afhængig af en velfungerende infrastruktur. Det gælder alle former for transport, siger direktør for Erhverv Aarhus, Marc Perera Christensen.

Erhverv Aarhus anbefaler blandt andet, at man udflytter kommunale kontorarbejdspladser fra det indre Aarhus til eksempelvis erhvervsområderne på den anden side af ringvejsnettet og på den måde medvirker til at mindske presset på indfaldsvejene til det indre Aarhus.

- Aarhus Byråd er nødt til at tage det her alvorligt og finde de langsigtede strategier frem. Det handler ikke kun om den grønne dagsorden – men også om simpel pladsmangel i den eksisterende infrastruktur. Men Aarhus kommune skal også som en stor arbejdsplads selv overveje, hvordan man kan modvirke trængsel, siger Marc Perera Christensen.