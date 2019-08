Populært som aldrig før: Rekordmange sover under åben himmel

Det er populært som aldrig før at pakke soveposen og tage ud i naturen.

Så populært at flere end 102.000 personer – helt præcist 102.717 - her i det første halve år af 2019 har sovet på en af Naturstyrelsens store lejrpladser i Danmark.

Ifølge skovrideren hos Naturstyrelsen Kronjylland skyldes populariteten blandt andet, at der er flere og flere aktiviteter i naturen.

- Der er ingen tvivl om, at der er en stigende brug af naturen. Det hænger sammen med, at der er flere og flere forskellige aktiviteter at lave i naturen. Eksempelvis er der kommet flere mountainbikeruter, siger skovrider Peter Brostrøm til TV2 ØSTJYLLAND.

Et bud på populariteten er også sidste sommers skønne vejr.

- Mulighederne for at overnatte i naturen har jo været der længe, og vi har ikke gjort noget voldsomt anderledes. Lejrpladserne er ikke blevet bedre eller større. Så jeg tror også, det kan være sidste sommers fantastiske vejr, som folk har gjort bestik af, og dermed valgt at blive i Danmark og se, hvad naturen har at byde på, siger Peter Brostrøm.

Han slår også på, at statens naturarealer er for alle, og at de har åbent døgnet rundt, hvilket gør det nemt og tilgængeligt for danskerne.

Markant stigning

Antallet af overnatninger i det fri på Naturstyrelsens lejrpladser er steget markant.

I det første halvår af 2018 var der godt 81.000 personbookinger af de store lejrpladser. Med mere end 102.000 personbookinger i første halvår af 2019 er der en stigning på mere end 25 procent i forhold til sidste år.

I 2013 var der for et helt år 105.155 personbookinger, hvilket næsten svarer til det antal, der har været booket det første halve år i år.

OVERNATNING I STATENS SKOVE OG NATUROMRÅDER Borgerne kan frit sove i sovepose i skovbunden uden at skulle have tilladelse.

Man kan frit telte i mindre telte i 201 skove uden at skulle have tilladelse. Teltene skal dog bl.a. være uden for synsvidde af drifts- og beboelsesbygninger, herunder for eksempel naboer og campingpladser samt bilveje.

Man kan frit telte på hen ved 300 ”Små lejrpladser”. Disse pladser er rettet mod familier eller enkeltpersoner. På en del af disse pladser er der også shelters, bålpladser mv. Man kan ikke booke pladserne.

Større grupper fra for eksempel skoler, spejdere, foreninger, børneinstitutioner m.v. kan frit telte på omkring 160 ”Store lejrpladser”. Man skal booke pladserne. Pladserne har typisk flere shelters, bålpladser og andre faciliteter med god plads. Kilde: Naturstyrelsen

Plads til flere overnattende gæster

Naturstyrelsen har 175 store lejrpladser på statens skov- og naturområder fordelt over hele landet. På disse lejrpladser er det muligt at overnatte under primitive forhold. De store lejrpladser kan bookes til grupper fra skoler, spejdere, klubber, familier og andre større grupper, hvis man vil sikre sig en plads i løbet af sensommeren eller efterårsferien.

- Der kan stadig være flere. Der er ingen steder i det østjyske, hvor vi ser risiko for, at der kommer for mange, siger Peter Brostrøm.

Sådan lyder det også fra miljøministeren i en pressemeddelelse:

- Selv om antallet af overnattende gæster i naturen slår rekord, er der stadig god plads til, at flere kan tage en nat i naturen - jo mere vi kommer ud i den danske natur og får den ind under huden, jo bedre bliver vi til at passe på den, siger miljøminister Lea Wermelin.

Udover de store lejrpladser råder Naturstyrelsen også over en lang række mindre lejrpladser, som man dog ikke kan booke på forhånd. Her fungerer først-til-mølle-princippet.

Man kan også slå teltet op i en af de over 200 statsejede skove med fri teltning. Det er derfor altid muligt at sove i skovbunden på Naturstyrelsens arealer et sted i landet.

Man kan også tjekke op på mulighederne for at overnatte i naturen og booke en stor lejrplads her.

