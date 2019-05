Politikere gætter, hvad vælgerne stemmer – så galt gik det

Gymnasielæreren stemmer SF, Dansk Folkepartis kernevælger spiser udelukkende stegt flæsk, og ham, der stemmer på Liberal Alliance, går altid i jakkesæt. Sådan kunne fordommene omkring de danske vælgere lyde. Men holder de?

Vi har sat de to livsstileksperter og politikere Mona Juul (K) og Birgitte Kehler (Å) i stævne for at undersøge, hvordan de vil bruge deres fordomme og viden om livsstil til at bedømme, hvor et udpluk af de østjyske vælgere har tænkt sig at sætte kryds ved det forestående Folketingsvalg.

Jeg tror, at det jeg kan tage med mig er, at ideologierne ikke er så dominerende mere, at folk er mere værdipolitiske. Birgitte Kehler (Å).

Forsøget er simpelt. 16 østjyske vælgere står foran Mona Juul (K) og Birgitte Kehler (Å). De to får sammen et minut til at stille spørgsmål til vælgerne for efterfølgende i fællesskab at tildele vælgerne et parti. De må spørge om alt, så længe de ikke stiller direkte politiske spørgsmål.

Det bliver ikke nemt

- Det bliver ikke nemt det her, siger Mona Juul, da hun ser de 16 vælgere stå foran hende. Hun har en fortid som administrerende direktør i reklamebureauet Envison, hvor hun har arbejdet i 17 år. I dag stiller hun for første gang op til folketinget for De Konservative i Østjyllands Storkreds.

- Det blå jakkesæt der, siger Birgitte Kehler og peger på den 28-årige salgsdirektør Simon, der tænker jeg radikalt.

Birgitte Kehler Holst er uddannet kaospilot og har en bachelorgrad i Film- og Medievidenskab fra Københavns Universitet. Til dagligt arbejder hun med grøn omstilling og bæredygtighed hos Danmarks Radio.

- Damen der, med den smukke halskæde, er socialdemokrat, siger Mona Juul og peger på den 80-årige pensionist Sonja.

- Sort skjorte forrest, kunne godt være DF, smiler Birgitte Kehler, og ser på 46-årige Carina med kort, lilla hår.

Mona Juul: Det er pinligt

I alt lykkedes det de to politikere at gætte to rigtige ud af 16 mulige.

- Det var så svært, og det er pinligt, at vi kun gættede to rigtigt, siger Mona Juul efter forsøgets afslutning, og de 16 vælgeres politiske ståsted er blevet afsløret.

Det var så svært, og det er pinligt, at vi kun gættede to rigtigt. Mona Juul (Kons.).

Også hendes kompagnon undrer sig over, at det endelige resultat ikke blev bedre. Samtidig står hun dog tilbage med en følelse af at have lært en masse:

- Jeg tror, at det jeg kan tage med mig er, at ideologierne ikke er så dominerende mere, at folk er mere værdipolitiske, siger Birgitte Kehler. Hun mener ikke, at man som før i tiden, kan putte folk i kasser ud fra demografiske værdier.

Og også samarbejdet mellem de to politikere og deres partier kan måske være blevet styrket efter dagen gætterier

- Jeg synes, vi har haft nogle rigtigt gode snakke, siger Birgitte Kehler til Mona Juul, som er helt enig:

- Ja, det har været rigtigt godt at møde dig, og det var dejligt at mærke at folk tager stilling, afslutter hun.