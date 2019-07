Politiet advarer unge mod smertestillende middel efter dødsfald

Politiet advarer mod det smertestillende middel Doltard, der skulle være populært blandt unge i Silkeborg.

Det sker, efter at to unge mænd på henholdsvis 19 og 20 år lørdag aften blev fundet døde i et værelse hos en bekendt i Silkeborg.

Politiet, at de afdøde formentlig har eksperimenteret med midlet "Doltard 30 mg".

- Det er et stærkt smertestillende middel, som kan være dødeligt i større mængder. Stoffet skulle lige nu være populært blandt unge i Silkeborg-området, skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Unge skaffer midlet på nettet

Ifølge politiet er Doltard receptpligtigt.

- Men de unge finder jo hurtigt ud af at købe sådan noget på nettet, siger vagtchef Jan Nørum tidligt søndag morgen.

Både apoteket.dk og min.medicin.dk gør opmærksom på, at der før er sket alvorlige fejl ved håndteringen af lægemidlet.

Man skal derfor være opmærksom på risikoen for overdosering, som i værste fald kan medføre nedsat åndedræt og død, oplyser hjemmesiderne.

Virkning forstærkes af alkohol

Doltard findes som depottabletter og anvendes ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.

Morfin er det virksomme stof i midlet, der virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.

Virkningen af Doltard varer fire-fem timer, og midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.

De to unge, der har mistet livet, er begge mænd er fra lokalområdet, og deres pårørende er underrettet.

Politiet modtog anmeldelsen kort efter klokken 22 lørdag aften.

