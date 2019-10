Pølser tilbagekaldes - Listeria har dræbt to i Tyskland

Pølser fra en fabrik i Tyskland, som ifølge flere tyske medier er mistænkt på at være ansvarlig for to ældre menneskers død, er solgt i butikker i hele Danmark.

Nu bliver pølserne fra den tyske fabrik tilbagekaldt af den danske importør Deli Drengene.

Der er ikke fundet listeria i de pølser, som danske Deli Drengene importerer fra den tyske Wilke Wurstwaren, men to andre produkter fra fabrikken menes at have forgiftet to ældre mennesker, som desværre døde af listeria forgiftningen. De havde spist henholdsvist pizza-salami og kogt pølse.

I alt er det syv forskellige pølser, som Fødevarestyrelsen tilbagekalder. Alle bærer mærket Deli Drengene.

Fødevarestyrelsen råder forbrugere, som har købt pølserne til at returnere det.

Disse pølser tilbagekaldes: Koldrøget snackpølse krydret a'la Tyskland

Nettovægt: 50 g, 100 g og 160 g



Koldrøget ølpølse krydret a'la Tyskland

Nettovægt: 500 g



Koldrøget snackpølse med chili

Nettovægt: 100 g



Koldrøget snackpølse med delikate krydderier

Nettovægt: 100 g og 160 g



Koldrøget snackpølse. Delikat med hvidløg

Nettovægt: 100 g og 160 g



Koldrøget snackpølse med emmentaler ost

Nettovægt: 100 g



Koldrøget ølpølse med markant smag af rød chili

Vægt: 50 g og 500 g



Livstruende sygdom

Infektion med listeriabakterier giver influenzalignende symptober, feber og hovedpine. I sjælde tilfælde er der også mavetarm problemer.

Ifølge fødevarestyrelsen er infektionen med listeria mere sjældent end salmonella, men sygdommen er samtidig meget mere alvorlig og livstruende.

Det er især mennesker, som i forvejen er syge, svage, ældre eller gravide, som sygdommen kan være farlig for.

