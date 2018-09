Peter og makkeren indtog podiet ved EuroSkills

Det blev til noget af en medaljeregn til det danske landshold, da der lørdag aften var præmieoverrækkelse ved EuroSkills.

På den østjyske front blev det til en sølvmedalje til de to anlægsgartnere Peter Levin og Jesper Frederiksen, der er klassekammerater fra Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus.

Peter Levin er fra Horsens og ansat hos firmaet Svend Erik Lind A/S, mens Jesper Frederiksen er fra Otterup og i lære hos E. Stein Frandsen ApS i Odense.

- Vi havde håbet på en podieplads, men vi anede ikke hvor på podiet. Vi vil gerne takke vores lærere derhjemme, der har hjulpet os hele vejen igennem, siger Peter Levin til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener, at det er godt at have en medalje med i bagagen, når han engang skal ud og søge job.

Det er et exceptionelt flot resultat for Danmark. Vi stillede op i ti fag og fik medaljer i de seks. Jesper Juul Sørensen, formand, SkillsDenmark

'Exceptionelt flot resultat'

EuroSkills er den europæiske udgave af DM i Skills. En konkurrence, hvor talentfulde elever fra erhvervsskolerne konkurrerer i at være dygtigst i udførelsen af praktiske jobs som fx at bage, mure eller lægge gulv.

Formålet med Skills-konkurrencerne er at sætte fokus på kvaliteten af godt håndværk, og de muligheder opnåelsen af praktiske færdigheder kan føre med sig.

Udover de to anlægsgartnere, kom også en bager og en flisemurer kommer hjem fra EM i håndværk med sølvmedaljer.

Den danske murer fik bronze, og EuroSkills-landsholdets landbrugsmaskinmekaniker Ronni Larsen og bygningssnedker Justian Raahauge fik 'Medaillons of Excellence'.

- Det er et exceptionelt flot resultat for Danmark. Vi stillede op i ti fag og fik medaljer i de seks. Det er første gang, Danmark deltager med fagene murer, flisemurer og bager i et EuroSkills, og så er det fantastisk flot, at de kommer hjem med sølv- og bronzemedaljer, siger SkillsDenmarks formand Jesper Juul Sørensen.

Alle medaljedeltagere havde i forvejen vundet DM i Skills 2018.

EuroSkills holdes hvert andet år. I 2018-udgaven i Budapest deltog 525 unge under 25 år, de kom fra 26 nationer, og der blev konkurreret i 37 fag.

