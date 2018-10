Pas på 'trampestierne': Letbanen sætter farten op

Fra i dag bliver farten på testkørslen af Letbanen mellem Aarhus og Grenaa sat op.

Hidtil har der højest været kørt 20 km/t. Den fart sættes nu op til 100 km/t.

- Vi har testkørt på strækningen, men nu øger vi farten, så vi kører med samme hastighed, som når vi åbner, siger Jens Velling, der er kommunikationschef hos Aarhus Letbane til TV2 ØSTJYLLAND.

De første dage vil det især være på strækningen i Risskov, hvor der vil blive testkørt.

- Vi tager det i bidder og bevæger os mod Grenaa. Der vil også være ture, hvor man kører hele strækningen igennem, siger Jens Velling.

Trampestier langs banen

Ifølge Letbanen findes der mange 'trampestier' langs banen, hvor fodgængere og cyklister krydser skinnerne.

Nogle steder er hegn blevet flyttet eller klippet op, så man kan krydse baneterrænet.

- Vi er en smule rystede over, hvor mange steder folk lader hånt om skilte og hegn. Det er ikke alene hærværk at klippe hegn over, det er også farligt og uforsvarligt, siger Michael Borre, der er direktør i Aarhus Letbane i en pressemeddelelse.

Aarhus Letbane har lokaliseret 'trampestier' på stækningen mellem Aarhus og Grenaa.

- Alle steder har vi været ude at kigge på, om vi skulle stramme op. Nogle steder er hegnet skåret op. Andres steder kan vi se, at folk krydser sporene, så vi har forsøgt at sikre os, siger Jens Velling.

Hurtige og lydsvage

Letbane-tog er både hurtige og lydsvage. Derfor appellerer letbanefolket til, at man udelukkende krydser skinnerne på steder, hvor der er markerede og lovlige overgange.

- Det er vigtigt at understege, at man ikke må gå der. Vi fraråder det stærkt. Når man hører toget, er det for sent, siger Jens Velling.

Overkørsler bliver spærret

De steder hvor veje krydser letbanesporet, bliver overkørslerne midlertidigt spærret mens letbanetogene passerer. Det vil lukke overkørslerne for trafik i 5-15 minutter. Testkørslerne bliver afsluttet i midten af november.

Bagefter skal der udføres sporarbejde og erfaringskørsler for letbaneførere inden strækningen kan blive godkendt til at køre med passagerer.

Letbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa åbner tidligst i marts 2019. Sammen med strækningen Aarhus-Grenaa vil strækningen Lisbjerg-Lystrup også blive godkendt.