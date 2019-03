Pas på maskinerne: Kæmpestor byskov bliver fældet

Det lyder måske ikke helt logisk at fælde en hel skov med træer for at få en større og vildere skov, men sådan er situationen i Vejlbo Mose ved Silkeborg. Her er Naturstyrelsen nemlig i gang med at fælde - eller skove, som det kaldes på fagsprog - hele 60.000 kvadratmeter skov for at give en mere varieret natur.

- Vi tynder ud i de store skovfyr, som er det, der primært står herinde nu, fortæller skovrider Søren Hald til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har registreret næsten 30 arter af træer og buske i Vejlbo Mose, og vi vil gerne have lys ned til de 29 andre arter, som findes nede i skovbunden. Søren Hald, Skovrider

De mange nåletræer har nemlig overtaget hele området, hvilket ifølge skovrideren ikke er optimalt.

- Træerne står tæt, og hvis ikke vi tynder i dem, så vil skoven gradvis blive mørkere, og der vil blive mindre vegetation i skovbunden. Og om mange år, når træerne har nået den maksimale levealder, så vil de bryde sammen på én gang, siger han.

Derfor gør de op mod, at naturområdet på sigt vil dø hen ved at lade de andre træsorter, der gemmer sig under skovbunden, komme frem.

Det er flere end 6000 kvadratmeters skov tæt på Silkeborg by, der nu skal overgå til urørt skov. Foto: Google Maps

Med fældningen af de store skovområder håber han på forståelse fra de mange borgere, der bruger skoven til alle anledninger. Han har nemlig ofte oplevet, at folk tror, han ødelægger skoven ved at fælde de mange træer, når det i virkeligheden er den helt omvendte situation.

- Generelt set er folk bekymret for, at vi ødelægger deres skov. Der er mange, der bliver påvirket, når vi kommer ind med en stor maskine og begynder at tynde ud i træerne. Men der er en mening med galskaben, siger han.

Det kan være dødsensfarligt at færdes i skoven

Skovrideren har desuden også en advarsel til de, der bruger den bynære skov. Det kan nemlig være farligt at komme for tæt på, når træerne bliver skovet.

- Man skal holde god afstand til maskinerne – mindst 70 meter, da det er nogle store træer, der vælter i området, siger han.

Veje og stier bliver påvirket, men vi gør en indsats for hurtigt at rydde dem igen, så man kan færdes. Det tager ikke mere end tre dage, og så er vi væk igen. Søren Hald, Skovrider

Tidligere har TV2 ØSTJYLLAND fortalt, at en naturvejleder i området også oplevet, at folk kommer for tæt på de store maskiner.

- Når vi har de store maskiner ude for at fælde træer eller køre træ væk, så tager folk simpelthen ikke hensyn til de sikkerhedsafstande, vi sætter, fortalte naturvejleder Jan Kjærgaard i februar til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom de store maskiner lige nu raser i Vejlbo Mose, så lover skovrideren, at det kun tager tre dages tid.

Det handler nemlig ikke bare om sikkerhedsafstand til maskinerne, men også til de træer, der vælter, når de bliver fældet.

- I det øjeblik, træet vælter ned, knækker mange grene på træerne ved siden af, der flyver rundt som boomerang, og dem ved man aldrig, hvor ender henne. Hvis fældekæden sprækker og flyver gennem luften, så er det som projektiler, sagde Jan Kjærgaard.

Skal være urørt skov

Udover ønsket om at få flere træsorter frem i skoven, så er det også en del af et større projekt i Veljbo Mose, der nu er sat i værk.

- Skoven er udlagt til urørt skov, så om knap otte år, så skal den overgå til at være urørt. Og så skal der ikke skoves mere, så det er nok sidste gang, at vi gør det, siger Søren Hald.

Der er sat advarselsskilte op i skoven, så gæsterne nemmere kan huske at være opmærksom.

Og til dem, der alligevel føler sig forstyrret af de store maskiners rasen i skovbunden, har Søren Hald lidt at berolige med:

- Veje og stier bliver påvirket, men vi gør en indsats for hurtigt at rydde dem igen, så man kan færdes. Det tager ikke mere end tre dage, og så er vi væk igen, siger han.