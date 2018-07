Tørken rammer turbåde - har aldrig oplevet noget lignende

Flere steder i landet bliver der sejlet mindre op og ned ad åer og søer i turbåde.

Tørke og manglende nedbør har nemlig gjort vandstanden faretruende lav for de populære turistattraktioner.

TV 2 har været i kontakt med bådfirmaer ved forskellige søer i Danmark. Her lyder det fra alle, at vandstanden opleves som usædvanligt lav.

Betonklodser hæver vandstand i Silkeborg

Ved Gudenåen i Silkeborg har man indtil for nylig haft problemer med en - for hjuldampere - faretruende lav vandstand.

Det fik forleden kommunen til at placere fem gule betonklodser i åen for at få vandstanden til at stige igen

Den lave vandstand i de danske søer og vandløb skyldes de mange, mange dages tørke.

Det vil være en katastrofe, hvis Hjejlen ikke kan sejle i højsæsonen. Vandstanden er et kæmpe problem, der betyder utrolig meget for turismen og hjejleselskabet lige nu. Flemming Heiberg, miljø- og klimaudvalget, Silkeborg Kommune

Men mange mennesker tror fejlagtigt, at vandstanden i søer og åer primært afhænger af den regn, der falder direkte på vandspejlet.

- Sådan er det slet ikke. Et væsentligt større bidrag kommer fra indsivende grundvand, siger Ole Pedersen, som er professor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet.

Det handler altså først og fremmest om, at mangel på regn går ud over det vand, der trænger ned gennem jordlagene og bliver til grundvand. Man skal forestille sig, at der nærmest er en stor svamp under hele Danmark, og at vandet stille og roligt siver ud til søer og vandløb derfra, forklarer Ole Pedersen.

De fleste fiskearter vil kunne svømme over, under eller udenom klodserne, lyder det fra Silkeborg Kommune. Her vises nedsænkning af betonklodserne. Foto:Flemming Heiberg

Har aldrig været så slemt som nu

Ved Arresødal i Nordsjælland er vandstanden 40 centimeter under det normale. Det betyder, at foreningen bag turbåden M/S Frederikke nu indstiller sejladsen.

Formand Erik Petersen har aldrig oplevet det så slemt som det er nu.

På det seneste har turbådene fragtet ti personer færre, end skibet er beregnet til. Simpelt hen fordi det hæver bådene.

- Det er et gammelt træskib, så vi er ømme om, at der ikke skal ske noget med det, siger Erik Petersen til TV 2.

Han tror ikke på, at bådene kommer til at sejle i Arresødal mere. I stedet vil de nu afgå fra Auderød Havn.

Betonklodser på 500 kilo skal sikre, at hjejlebådene i Silkeborg ikke går på grund. Foto: Flemming Heiberg

I Jylland siver regnen hurtigere ned

Og selvom Danmark er et lille land, så er der selvfølgelig også regionale forskelle.

I den vestlige del af landet har man mere sandet jord. Det betyder, at vandet lynhurtigt siver ned og danner grundvand.

Sådan er det ikke i samme grad på Fyn og Sjælland, hvor jorden er mere leret og finkornet. Her siver vandet langsommere ned og opholder sig længere tid på overfladen af jorden.

- Derfor er de sjællandske og fynske grundvandsmagasiner mere udsatte for at tørre ud. Og de er mere afhængige af den direkte nedbør end i Vestdanmark, siger Ole Pedersen.

TV 2 har også været i kontakt med turbådsvirksomheder ved Skanderborg Sø og Baadfarten, som opererer ved Furesøen, Lyngby Sø og Bagsværd Sø. Her oplyser begge, at vandstanden er lav, og at man ikke længere sejler i bestemte områder.

Også hos bådoperatører i Silkeborgsøerne forlyder det, at vandstanden er lav, men her sejler man stadig upåvirket rundt.