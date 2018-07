Silkeborg tæt på katastrofe - nu smider man betonklodser i Gudenå

Morgenfriske silkeborgensere kunne fredag se noget af et særsyn ved den såkaldte fiskepassage i centrum af Silkeborg.

Klokken 7 blev fem gule betonklodser med en samlet vægt på 2,5 ton sænket ned i Gudenå med en kran.

Den atypiske handling skyldes - som så meget andet i disse dage - den tørke, vi har oplevet siden maj. Manglen på nedbør har nemlig gjort, at vandstanden ved Langebro er faretruende lav.

Kommunen har derfor valgt at placere betonklodser i fiskepassagen for at bremse vandet. Klodserne er cirka 40 cm høje, og idéen er, at de skal bremse vandet og give lidt højere vandstand.

00:49 De fleste fiskearter vil kunne svømme over, under eller udenom klodserne, lyder det fra Silkeborg Kommune. Her vises nedsænkning af betonklodser. Foto:Flemming Heiberg Luk video

Hjejlebåde kan støde på grund

Normalt slås kommunen med forhøjet vandstand, så det er lidt specielt, at vandstanden nu er for lav, lyder det fra Flemming Heiberg, der er næstformand i miljø- og klimaudvalget i Silkeborg Kommune.

- Det betyder dels, at vi ikke kan overholde de regulativer, vi skal følge, i forhold til, hvor høj vandstanden skal være, og dels, at hjejlebådene er tæt på at gå på grund, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det ville have en ret stor konsekvens for området, hvis vi ikke kunne sejle. Thomas Klostergaard, direktør, Hjejleselskabet

Han betegner betonklodserne som en midlertidig løsning på et akut problem.

- Det vil være en katastrofe, hvis Hjejlen ikke kan sejle i højsæsonen. Vandstanden er et kæmpe problem, der betyder utrolig meget for turismen og hjejleselskabet lige nu.

Hjejlen ramte cykel

At vandstanden rent faktisk er af meget stor vigtighed understreges af Thomas Klostergaard, der er direktør ved Hjejleselskabet.

- Vi har omkring 2500 gæster om dagen på nuværende tidspunkt. I højsæsonen kommer hovedparten af vores gæster langvejs fra, så det er 2500 mennesker, der også kommer rundt til byens butikker, caféer og hoteller. Det ville have en ret stor konsekvens for området, hvis vi ikke kunne sejle, siger Thomas Klostergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Betonklodserne er placeret midlertidigt, og vil blive fjernet igen, når vandstanden stiger tilstrækkeligt. Foto: Flemming Heiberg

Han er 'vanvittig glad' for den atypiske løsning fra kommunens side.

- Det sker med jævne mellemrum, at nogen smider en cykel eller en indkøbsvogn i vandet, og sidste fredag ramte det yderste af skovhjulet på Hjejlen en cykel, siger Thomas Klostergaard og fortsætter:

- Vi er nødt til at tage vare på det, der kan komme. Hvis vandet var faldet 10 centimeter yderligere, så ville vi have en meget stor udfordring.

Han fortæller, at der i år er mange københavnere, der tager en tur med hjejlebådene. Der er typisk også rigtig mange udenlandske turister, der kommer til Silkeborg for at opleve den smukke natur fra søsiden.

De første tal viser, at løsningen med betonklodser rent faktisk virker:

Grafen her viser udviklingen i vandstanden i Gudenå. Foto: Silkeborg Kommune