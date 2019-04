Tørke og blæst kan forvandle Danmark til en krudttønde

Det knastørre og solrige forårsvejr har allerede i påskedagene givet øget risiko for naturbrande flere steder i landet.

Og med udsigt til blæsende vejr bliver Danmark i det kommende døgn et af de steder i Europa, hvor der er størst risiko for, at skov- og markbrande kan brede sig.

Der er ikke faldet nedbør af betydning siden midten af marts, og i april faldet der blot 2,5 millimeter regn på landsplan. Det har fået tørkeindekset til at nå rekordhøjder for årstiden.

Anden påskedag lyder det landsdækkende tørkeindeks på 8,5 - det betyder, at vi i Danmark i gennemsnit mangler 85 millimeter regn, før jorden atter er mættet med vand.

Høj fare for spredning af brande

Med den let opfriskende vind er der ifølge Det europæiske informationssystem for skovbrande, EFFIS, høj eller meget høj fare for, at en naturbrand kan sprede sig i det meste af Danmark.

Det er et niveau, der lige nu ses i det østlige Polen, store dele af Tyskland samt Holland, der også er hårdt ramt af den usædvanlige forårstørke.

Risikoen for at en naturbrand spreder sig den 23. april 2019. Foto: EFFIS / Copernicus

Brandfare værre end i Middelhavslandene

I Danmark er faren for, at en naturbrand spreder sig, højest i den sydvestlige del af landet.

Det, vi oplever netop nu, er det højeste og næsthøjeste niveau på indekset for spredning af skovbrande, som oprindeligt er udviklet til at beskrive risikoen for skovbrande i Canada.

Normalt ser man kun sådanne værdier i Middelhavslandene i løbet af sommeren, hvor der jævnligt opstår kraftige skovbrande.

Risikoen for at en naturbrand spreder sig den 23. april 2019. Foto: EFFIS / Copernicus

Tirsdag vil Danmark ligge i det område, der har den højeste fare for spredning af skovbrande i hele Europa på grund af en tiltagende vind fra sydøst, forudser EFFIS.

Det betyder, at selv en mindre brand hurtigt vil kunne brede sig til et stort område.

Flere brande har hærget i påsken

Allerede i påskedagene har der været flere naturbrande rundt om i landet.

Alene påskedag brændte 15.000 hektar ved Nørre Snede i Jylland, mens en brand ligeledes opstod ved Hillerød i Nordsjælland.

Derudover blev gæster på Lalandia i Rødby på Lolland evakueret, da en naturbrand brød ud i nærheden.

København har ikke fået en dråbe

Mens der på landsplan er faldet 2,5 millimeter regn, og tørkeindekset nu er oppe på rekordhøje 8,5 for årstiden, er der nogle steder, hvor man slet ikke har fået regn i april.

I København er der ikke faldet en dråbe regn hele måneden, og tørkeindekset er derfor oppe på hele 9,8.

Hen over påsken er tørkeindekset på landsplan steget fra 6,6 til 8,5.

Det svarer til, at der i gennemsnit er fordampet 19 liter vand per kvadratmeter - og for et areal på størrelse med en fodboldbane er det omtrent en million liter, der er fordampet op i den blå og knastørre forårsluft siden skærtorsdag.