Stjerneskudsregn i nat - op mod 20 i timen

”Når du ser et stjerneskud, lad dit ønske flyve ud.” Det bliver svært ikke at høre Bjørn Tidmands røst for sit indre øre, hvis man går en aftentur ud i Leoniderne.

De fleste kender sangen, og denne weekend er der gode muligheder for at lade ønskerne fare. Fredag, lørdag og søndag passerer Leoniderne, der kan give op til 20 stjerneskud i timen.

Stjerneskuddene kulminerer lørdag, men vejret var mest optimalt flest steder allerede fredag. Lørdag vil det dog stadig være klart vejr mange steder, mens der kommer skyer ind over landet om søndagen.

Med 15-20 stjerneskud i timen er det ikke nogen stor sværm, men går man en tur på en times tid, kan man godt regne med at se nogle stykker. Sebastian Pelt, TV2 Vejret.

Det vil være tørt hele weekenden, men søndag vil det være mere blæsende og koldere at gå ud.

- Med 15-20 stjerneskud i timen er det ikke nogen stor sværm, men går man en tur på en times tid, kan man godt regne med at se nogle stykker, siger meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

Han fortæller at det eneste, der vil kunne drille, er lyset fra månen.

- Det er godt nok kun halvmåne, men den vil kunne overdøve de mest lyssvage af stjerneskuddene, forklarer Sebastian Pelt, der kalder vejret sjældent godt for årstiden:

- På denne tid af året er det oftest ustadigt vejr med skyer, men ikke i år. Selvfølgelig skal man have jakke på i aften, men normalt er det hundekoldt.

Skyerne kan lukke for udsynet

Søndag er sidste aften med Leoniderne, men der er det kun få steder i landet, hvor skyerne momentant glider til side for at åbenbare stjernehimlen. Skyerne kommer først ind over nordøst for til sidst at lukke for udsynet til rummet i sydvest.

- Søndag kan man ikke forvente at se noget, hvis man bare lige går ud 20 minutter og kigger, slutter Sebastian Pelt.

Der er meget stor forskel på, hvor mange stjerneskud Leoniderne leverer fra år til år. I de voldsomste år kan der komme op mod 50.000 stjerneskud i timen, hvilket er et spektakulært skue.

Det forventes dog først at ske igen om 81 år. Sebastian Pelt har intet bud på skydækket til den tid, men hvis der er skyfrit, vil man der kunne se over ti stjerneskud i sekundet.

Stjerneskuddene kommer, fordi Jorden passerer halen af kometen Temple-Tuttle. De fleste stjerneskud ses i retning af stjernebilledet løven.