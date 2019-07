Risiko for torden og skybrud

Det ustadige danske sommervejr fortsætter mandag med risiko for både regn og torden, som lokalt kan give skybrud.

Det er kold polarluft, der strømmer ned over Danmark, som giver det ustabile vejr og risiko for kraftige byger.

Den største risiko for byger er der i Himmerland, Østjylland, på Nordfyn samt på Bornholm.

Tordenbyger kan være med hagl og give skybrud

I løbet af i eftermiddag ventes der i Himmerland at kunne dannes byger, der kan være med både torden, hagl og lokalt være så kraftige, at de kan give skybrud.

Bygerne bevæger sig mod sydøst, og de vil også kunne ramme store dele af Østjylland for senere at ramme Nordfyn.

Også på Bornholm er der mandag eftermiddag risiko for, at kraftige tordenbyger fra Sverige kan drive ud over Østersøen og ramme Bornholm med store mængder regn, som kan falde på kort tid.

TV 2 VEJRET har udsendt varsel om risiko for skybrud i disse dele af landet.

Det betegnes som skybrud, når der falder mere end 15 millimeter regn på en halv time.

Prognose: Her kan de kraftigste byger komme mandag klokken 14. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Skybrud og kraftig regn

Mandagens regn- og tordenbyger kommer, efter man allerede i morgentimerne stod op til regn og torden i den nordøstlige del af Sjælland.

Siden midnat er der faldet 31,5 millimeter regn i Sjælsmark. Heraf faldt de 25,5 millimeter på seks timer fra klokken fire mandag morgen og frem til klokken ti mandag formiddag.

Det betegnes som kraftig regn, når der falder 24 millimeter eller mere på netop seks timer.

Søndag blev den nordøstlige del af Jylland ramt af et voldsomt sommervejr, da der i løbet af få timer faldt op til 72 millimeter regn i forbindelse med kraftige tordenbyger, som især ramte den østlige del af Himmerland og den sydøstlige del af Vendsyssel.

Prognose: Her kan de kraftigste byger komme mandag klokken 16. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik