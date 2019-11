Rekordhøje udbetalinger for danefæ: Ét fund gav over en million kroner

Gamle mønter, guldringe og sølvbægre.

Den danske muld gemmer på mange værdifulde fortidslevn, hvilke blandt andet landets amatørarkæologer forsøger at bippe sig frem til med metaldetektorer.

Detektorerne har i 2018 bippet så meget, at der aldrig før er blevet udbetalt så mange penge i findeløn for danefæ som nu.

Sidste år udbetalte Nationalmuseet således 7,7 millioner kroner til landets amatørarkæologer og lykkejægere, hvilket er væsentligt mere end de 3,7 millioner kroner, man havde budgetteret med.

Årsagen er, at antallet af indleverede fund, der registreres som danefæ, er eksploderet. I 2017 udbetalte Nationalmuseet findeløn for 527 danefæ. Sidste år var det antal steget til 2554.

FAKTA: HVAD ER ET DANEFÆ? Et danefæ betyder, at det er herreløst gods af ædel metal, som tilhører staten.

Derfor skal den nyfundne guldstat udstilles på Nationalmuseet.

- Vi oplever en stigende interesse for vores fælles kulturarv, siger Anne-Kathrine Kjerulff, chef for kulturhistorisk konservering på Nationalmuseet.

- Vi ville slet ikke have haft den viden om samhandel, samfundsudvikling og strukturer i beboelser, pladser og handelspladser, vi har i dag, hvis ikke vi havde disse detektor-fund, siger hun.

Fæsted-skatten fra Vejen

Når detektorerne bipper, fundene graves op af jorden, og amatørarkæologerne sender genstandene ind, bliver de vurderet på museets konserveringscenter.

Og hvis de kommer igennem nåleøjet, ender mange af dem i udstillingsmontrerne på Nationalmuseet.

Det er tilfældet med Fæsted-skatten, der i 2016 blev fundet af tre amatørarkæologer på en mark ved Vejen. De fandt 840 gram rent guld, herunder seks armbånd og en række smykker og mønter.

Det udløste en findeløn fra Nationalmuseet på 1.066.000 kroner. Det er den største i de seneste år og den næststørste nogensinde, og den primære årsag til at 2018-udbetalingerne er blevet så høje.

For findelønnen blev først udbetalt i 2018.

- Det var fuldstændig fantastisk. Men det har ikke drevet os at få en danefægodtgørelse – og det kommer ikke til at drive os. Vi er drevet af lysten til søge, finde og sikre genstandene, siger Marie Aagaard Larsen til TV SYD.

Hun var en af de tre amatørarkæologer i detektorteamet Team Rainbow Power, der fandt Fæsted-skatten.

Hun insisterer på, at det ikke er på grund af pengene, hun traver markerne tynde i en søgen efter danefæ.

- Vi går med metaldetektor, fordi vi ikke kan lade være. Det er en perfekt hobby, der kombinerer nørderi, naturoplevelser, fagviden og teknisk kunnen. Det er utrolig udfordrende, fortæller Marie Aagaard Larsen.

Tilhører den danske befolkning

Indtil nu har det taget tre år for Nationalmuseet at udbetale findeløn på grund af de mange genstande, der bliver fundet og indsendt.

Nu har museet oprettet et særligt sekretariat, der skal tage sig af danefæ. Det har gjort, at man nu kan kvikbehandle sagerne og udbetale pengene hurtigere.

Vi betaler også for den mulighed, der er for at vise genstandene frem for dem, der ejer genstandene, nemlig den danske befolkning. Peter Pentz, museumsinspektør

Og det gør Nationalmuseet gerne, fortæller museumsinspektør Peter Pentz.

- Vi betaler for den viden, der ligger i disse genstande. Men også for den mulighed, der er for at vise genstandene frem for dem, der ejer genstandene, nemlig den danske befolkning, siger han og tilføjer:

- Der er dog rigtigt meget, der ikke kommer igennem nåleøjet.