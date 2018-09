Planterne springer ud igen - forårsinstinkter er tændt

Sommerens tørke har sat sine tydelige spor på naturen. Brune blade, bare grene og gule marker har været et almindelidt syn i sommermånederne.

Men efter en periode med meget lidt regn, er naturen klar til at tage en ekstra runde.

Lige nu kan man nemlig flere steder i landet opleve, at bladene springer ud på ny. Som var det forår. Det sker samtidig med, at vi tirsdag fik årets sommerdag nummer 72.

- Det er helt normalt, at naturen restarter sig selv, hvis der for eksempel har været en naturbrand, eller hvis man klipper busken. Det er de samme mekanismer, vi ser efter den ekstreme og lange tørke, siger naturvejleder Trine Sørensen fra Naturstyrelsen.

- Det er langt fra hvert år, at vi får lov til at opleve naturens kræfter og fantastiske egenskaber så tydeligt. Det viser, at naturen er en hård hund, som der skal meget til at slå ud.

Naturen sætter nødknopper

Naturvejleder Lars Nygaard fra AQUA Sø- og Naturcenter i Midtjylland bekræfter tendensen. Naturens overlevelsesinstinkt er vækket til live efter den ekstreme sommer, siger han:

- Når de har fået sommerstress af tørken og varmen, får de et kick til at springe ud igen. Det er det samme instinkt, der sætter ind om foråret, hvis der har været sen nattefrost. Nogle af træerne mister deres nyblade og sætter derfor såkaldte nødknopper, når der sker noget så ekstremt som den tørke, vi har været vidne til, fortæller Lars Nygaard.

- Det er et glimrende bevis på, hvor forunderlig naturen er. Den omprogrammerer sig selv, når den føler sig truet.

Det har ingen betydelige negative konsekvenser for træer, buske og andre planter, at de ”leger” forår igen.

Der er nemlig dannet rigeligt med nye knopper på træerne, som er klar til at springe ud til foråret, spår Naturstyrelsen.

Disse træer, buske og træer leger forår igen:

Kastanje

Foto: Mogens Ladegaard / Scanpix Danmark

Brombærbuske

Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Rododendron

Foto: Mogens Ladegaard / Scanpix Danmark

Frugttræer

Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Bøgetræer

Foto: Bent Midstrup / Scanpix Danmark