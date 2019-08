Overblik: Hvem ønsker Venstre-ledelsens afgang, og hvem gør ikke

Kernen i Venstres bagland, Region Midtjylland, gik tirsdag offentligt ud og opfordrede partiets formand, Lars Løkke Rasmussen, og næstformand, Kristian Jensen, til at træde tilbage.

- Hvis der skal ryddes op, så skal det være nu, lød det fra formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard.

Mens næstformand Kristian Jensen forblev tavs, fik udtalelserne hurtigt Lars Løkke Rasmussen til blankt at afvise opfordringen.

- Jeg vil fortsat søge opbakning hos de 850 delegerede, der er ved Venstres landsmøde, sagde Venstres formand til TV 2.

Siden har en række personer i partiet udtrykt deres mistillid til Løkke og Jensen, andre har udtrykt ønsket om, at Kristian Jensen overtager formandsposten, og få har ytret deres fortsatte opbakning til ledelsen.

Det får du et overblik over her:

De opfordrer Løkke og Jensen til at trække sig

Venstres 23 hovedbestyrelsesmedlemmer i Region Midtjylland

Preben Bang Henriksen, medlem af Folketinget

Carsten Kissmeyer, forsyningsordfører

Jacob Jensen, miljøordfører

Jørgen Winther, regionsrådsmedlem i Region Midtjylland og forhenværende folketingsmedlem

Susanne Green, bestyrelsesformand for Venstre i Aarhus

Ib Lauritsen, borgmester i Ikast-Brande Kommune

De ønsker Kristian Jensen som ny formand

Hans Ejner Bertelsen, borgmester i Morsø Kommune

De bakker fortsat op om ledelsen

Ulla Tørnæs, forsknings- og uddannelsesordfører

De har tidligere udtalt deres opbakning til Løkke som fortsat formand

Birthe Rønn Hornbech, forhenværende folketingsmedlem

Lars Christian Lilleholt, medlem af Folketinget

Jakob Ellemann-Jensen, politiske ordfører

Troels Lund Poulsen, finansordfører

Sophie Løhde, sundhedsordfører

Hans Andersen, beskæftigelsesordfører

Marcus Knuth, arktisk- og Grønlandsordfører

Anne Honoré Østergaard, ordfører for afbureaukratisering

Martin Geertsen, erhvervsskatordfører

Christoffer Aagaard Melson, it- og telekommunikationsordfører

Karen Ellemann, udviklingsordfører

Jan E. Jørgensen, EU-ordfører

Jane Heitmann, psykiatri- og ældreordfører

Tommy Ahlers, erhvervsordfører

