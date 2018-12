Mit barn har ret til plantekost i vuggestuen, mener veganer

Hvorfor serveres der ikke vegansk mad i landets daginstitutioner, når der både tages hensyn allergier og religion?

Det undrer Janni Knudsen fra Aarhus sig over.

Hun er veganer, mor til lille Lucy Knudsen på to år og så er hun frustreret over, at hendes datter ikke kan få en grøn frokost i sin nye vuggestue.

Jeg godt mærke, at det går lidt i hjertet, når man som forælder træffer nogle valg på sine børns vegne, som ikke bliver mødt. Janni Knudsen, veganer og mor, Aarhus

Og hun er ikke den eneste.

Ifølge Dansk Vegetarisk Forening mangler flere forældre plantebaserede alternativer til deres børn i institutionernes madordninger.

Vil ikke efterleve forældrenes beslutning

Sammen med sin kæreste tog Janni Knudsen for et par år siden beslutningen om at leve grønt. Det gjorde de både af sundheds- og miljømæssige årsager.

Og da de fik datteren Lucy, var det naturligt, at hun skulle leve på samme måde.

- Vi har truffet de her valg, fordi vi synes, det er det rigtige for os – og dermed også for Lucy, fortæller Janni Knudsen til TV 2.

Datteren går i en vuggestue uden frokostordning, hvilket har gjort det muligt for familien at efterleve den plantebaserede livsstil. Forældrene pakker nemlig bare en vegansk madpakke til datteren.

Men snart er det slut.

Om to uger skal Lucy Knudsen flytte til en ny institution, som grundet en kommunal beslutning hverken vil servere vegansk mad for hende eller lade forældrene give datteren en plantebaseret madpakke med.

Det betyder, at hun skal spise animalske produkter som kødpålæg og smør på sine rugbrødsmadder sammen med de andre børn, og det er til stor frustration for forældrene.

De vil nemlig gerne have lov til at bestemme, hvilken mad deres datter spiser.

- Jeg godt mærke, at det går lidt i hjertet, når man som forælder træffer nogle valg på sine børns vegne, som ikke bliver mødt, siger Janni Knudsen og fortsætter:

- Man tager ikke hensyn til, at vi alle sammen er forskellige og træffer forskellige valg for vores børn.

Muslimer træffer jo også valg for deres børn, og kostmæssigt tager institutionerne jo hensyn til dem. På samme vilkår bør man også tage hensyn til de veganske børn. Janni Knudsen, veganer og mor, Aarhus

Men er det ikke lidt meget at forlange, at institutionerne skal imødekomme et særligt behov, som I har valgt at tage som forældre?

- Muslimer træffer jo også valg for deres børn, og kostmæssigt tager institutionerne jo hensyn til dem. På samme vilkår bør man også tage hensyn til de veganske børn, fortæller Janni Knudsen.

Men er der ikke forskel på religion og livsstil?

- Jo, men der er stadig nogle ting fra kosten, der afviger, fordi man har tillagt det nogle værdier.

Janni Knudsen er klar over, at det kan kræve kostbar tid fra køkkenpersonalet, hvis de skal tage særhensyn til hvert enkelt barn. Det giver bare ikke mening for hende, at hun som minimum ikke må give datteren en vegansk madpakke med.

Årsagen er sundhed

Århus Kommune, hvor den nye vuggestue ligger, læner sig op af myndighedernes anbefalinger. Derfor har man fuldstændig fravalgt at servere plantebaseret mad for børn i alle offentlige institutioner.

Thomas Medom (SF) er rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

- Fødevarestyrelsen har en klar anbefaling om, at børn ikke skal spise vegansk mad. Hvis den en dag bliver ændret, så vil vi meget gerne i dialog om, hvordan vi kan sikre mest mulig valgfrihed. Men lige nu, er vi nødt til at lytte til myndighederne, siger rådmand for Børn og Unge i Århus Kommune, Thomas Medom Hansen (SF).

Styrelsen fraråder generelt veganerkost til børn, da der kan være risiko for, at barnet ikke får nok næringsstoffer. I anbefalingen advarer de samtidig om, at plantebaseret føde kan have en negativ effekt på børnenes vækst.

Men det er Janni Knudsen ikke bekymret for, at hendes datter skal lide under.

- Når man vælger at leve vegansk, er man som forælder bevidst om de risici. Derfor undersøger man, hvordan man kan give dem den kost, som de skal have. Lucy får alle de ting, hun har brug for i form af vitaminer og kosttilskud, siger Janni Knudsen.

Hun mener desuden, at det er hendes og ikke myndighedernes ansvar, om hendes datter får den kost, hun har brug for.

Hver femte siger ja

Meget tyder dog på, at situationen ikke vil ændre sig, hvis Janni Knudsen og familien flytter til en anden kommune. Ifølge tal fra Dansk Vegetarisk Forening er det kun seks ud af landets kommuner, der tilgodeser plantespiserne.

Og spørgsmålet om flere offentlige daginstitutioner bør servere vegansk deler også vandene hos danskerne.

Det viser en ny måling lavet af Megafon for TV 2.

Her mener hver femte af de adspugte, at der bør være et plantebaseret alternativ i børnehaver og vuggestuer. Samtidig svarer over halvdelen, at de offentlige institutioner ikke skal være forpligtede til at tage hensyn til livsstilsvalget.

Det kan derfor være et tegn på, at den modvilje, som Janni Knudsen og andre veganske forældre oplever, ikke stopper ved daginstitutionerne.

Og det skyldes et strukturelt problem, mener generalsekretæren i Dansk Vegetarisk Forening, Rune-Christoffer Dragsdahl.

- Det er et udtryk for, at Danmark er præget af en ideologi om nødvendigheden af animalske fødevarer - en ideologi, som desværre stadig gennemsyrer samfundet, hvilket gør, at de borgere, som har truffet et valg, der gavner os alle, er i klemme, siger Rune-Christoffer Dragsdahl til TV 2.

Hos foreningen håber man derfor på en forandring, hvor flere kommuner kan tilbyde veganske børn at spise under samme vilkår, som andre.

TV 2 har været i kontakt med den nye institution, men de ønskede ikke at stille op til interview.