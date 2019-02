Mandag uddeles årets Michelin-stjerner: - Har noget med til Smilets By

Mandag aften uddeles årets nordiske Michelin-stjerner i Musikhuset i Aarhus. Sidste år blev 26 danske restauranter belønnet med en eller flere stjerner - i alt 31 stjerner blev det til.

To stjerner fik Kadeau Copenhagen, AOC i København og Henne Kirkeby Kro på den jyske vestkyst. Som den eneste i Danmark fik Geranium tre stjerner.

Vi har bedt TV 2's madekspert Svend Rasmussen vurdere, hvilke danske restauranter der er i spil til en - eller flere - af de eftertragtede stjerner i år.

Ifølge Svend Rasmussen bør man som det første notere sig, at de nordiske michelinstjerner for første gang nogensinde uddeles i en ikke-hovedstad, nemlig Aarhus. Og da Michelin næppe tager vejen omkring Jylland for at ydmyge aarhusianerne, så man forventer at de har noget med til Smilets By, mener han.

Hvis der er noget de konservative michelininspektører kan lide, så er det vedholdenhed og stabilitet. Og så er både vinniveau og service i absolut topklasse herhjemme. Svend Rasmussen, madekspert

- Mit bedste og mest ædruelige bud er, at Wassim Hallal på Restaurant Frederikshøj går fra en til to stjerner. Det vil være fuldt fortjent – Wassim laver turbo-gourmetmad med masser af både trøfler, kaviar og hva'vi'har uden på noget tidspunkt at flytte foden fra gaspedalen, og Frederikshøj ligger langt over de andre etstjernede i Aarhus, siger Svend Rasmussen.

Østjylland har lige nu fire restauranter med en Michelin-stjerne. Her kan du se, hvilke der er tale om. Foto: TV2 Østjylland

Han uddyber, at Wassim og hans personale har været sammen længe og har holdt et meget højt niveau i mange år

- Og hvis der er noget de konservative michelininspektører kan lide, så er det vedholdenhed og stabilitet. Og så er både vinniveau og service i absolut topklasse herhjemme, siger han.

Stjerner til Fyn?

Der er også udsigt til yderligere stjernefest udenfor hovedstaden, mener Svend Rasmussen. Siden Michelinguiden i 2015 for første gang bevægede sig ud af hovedstaden og uddelte stjerner, har man måttet kigge langt efter dem på Fyn.

Sortebro Kro er et godt bud på en fynsk stjerne-restaurant, vurderer madekspert. Foto: Sortebro Kro

Men det kan snart ændre sig.

- Jeg véd positivt, at michelininspektørerne har været på Fyn i denne omgang, de er blevet genkendt på blandt andet Pasfall, The Balcony og på Sortebro Kro i Odense. Det mest oplagte sted at give en stjerne ville dog være Falsled Kro, og Michelin har postet billeder fra kroen på deres officielle Instagramkonto, så mon ikke, der er noget på vej der?

Nordjylland på kortet

Det sidste par år er Nordjylland, efter nærmest at have ligget i dvale i årtier, begyndt at rykke gastronomisk. Det vælter frem med gode restauranter som aldrig før, og et bud på en stjerne i Aalborg er ifølge Svend Rasmussen Tabu, med den mere bistroagtige Textur som outsider.

- Længere nordpå er der Ruths Hotel i Skagen - og så mit bedste bud: Villa Vest helt ude i klitterne ved Lønstrup med den smukkeste udsigt over Vesterhavet, hvor den tidligere Noma-kok Anders Johst giver den nordisk gas.

Får Noma stjerne nummer tre?

I København er det helt store spørgsmål, om den genåbnede og Noma version 2.0 får to eller måske tre stjerner.

Inden Noma lukkede i over et år for at bygge en helt ny restaurant og genopfinde sig selv gastronomisk, undrede mange sig, ifølge Svend Rasmussen over, at Noma kun havde to stjerner.

Jeg er ikke i tvivl om at Noma får sine to stjerner tilbage – og jeg tror faktisk også på den tredje i år. Svend Rasmussen, madekspert

Men efter de for præcis et år siden åbnede i de nye Bjarke Ingels-tegnede omgivelser, med et nyt menukort, hvor menuen skifter tre gange om året (skaldyr vinter/forår, grønsager om sommeren og vildt i efteråret), er omgivelserne endelig i samme modernistiske niveau som maden.

- Det kunne være den ellers så konservative Michelinguides undskyldning for at rykke ud med den sidste stjerne. Jeg er ikke i tvivl om at Noma får sine to stjerner tilbage – og jeg tror faktisk også på den tredje i år.

Søllerød Kro. Foto: Thomas Lekfeldt - Ritzau Scanpix

Et andet bud på en restaurant, der henter yderligere stjerner hjem, er Søllerød Kro nord for København. Ifølge Svend Rasmussen har den aldrig kørt bedre rent madmæssigt end lige nu, og det kunne også være grund til at lade dem få stjerne nummer to.

- En mulig ny stjerne i København kunne være Barr, som ligger i Nomas gamle lokaler på Christianshavn. Barr er ejet af Noma sammen med kokken Thorsten Schmidt. Hans fremragende opdateringer af gamle danske retter som frikadeller, wienerschnitzel og helstegt torskehale kunne sagtens bære det. Og vegetarrestauranten VeVe, der er en del af Kiin Kiin-kæden og serverer grønsagsmad på meget højt niveau, er en mulighed.

Snydt for stjerne i årevis

Og så er der selvfølgelig dem, der ifølge Svend Rasmussen længe er blevet overset og burde have fået en stjerne for længst.

- Amass og i særdeleshed Mielcke & Hurtigkarl, men sidstnævnte har skullet have haft deres stjerne i de sidste seks år, og det er som om, guiden af en eller anden grund bare ikke vil give den til Jakob Mielcke og Jan Hurtigkarl, der ellers ligger helt i top i den danske restaurantliga, og efter min mening for længst burde have haft ikke bare en, men to stjerner.

Mielcke & Hurtigkarl på Frederiksberg. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Forklaringen på de manglende stjerner til Mielcke & Hurtigkarl kan være, mener Svend Rasmussen, dels at de holder sæsonlukket, dels at de i lighed med mange andre danske toprestauranter kun kører med en stor konstant skiftende smagemenu, hvor man som gæst skal tage et sted mellem 7 og 22 retter.

Vi véd, at inspektørerne hader alt, der kan give uro og skabe tvivl om vedholdenhed. Og det har tidligere kostet stjerner, når en restaurant flyttede eller skiftede køkkenchef. Svend Rasmussen, madekspert

- Det hader michelininspektørerne, som typisk spiser på ni restauranter i løbet af en uge i for eksempel København, og derfor foretrækker at kunne nøjes med to-tre retter ved hvert besøg. Og gerne de samme to retter år efter år, så de kan se om restauranten holder et stabilt niveau.

- Vedholdenhed er som sagt den ypperste dyd i michelinland og det har i årenes løb kostet en del danske stjerner, at vores toprestauranter ikke som de fleste steder i udlandet ved siden af deres smagemenu også har et a la carte-kort, hvor de samme retter går i gen år efter år og kan vælges enkeltvis, lyder det fra madeksperten.

Smørrebrød på Michelin-kurs

Smørrebrød fra Adam Aamann. Foto: Sofie Mathiassen - Ritzau Scanpix

- Der er også dem, der mener at det er i år Michelin vælger at stjernebestøve det danske smørrebrød. I givet fald kunne det være Adam Aamann, modernisterne hos Selma eller et klassisk sted som Kronborg eller Schønnemann eller Mortens Kro i Aalborg, men jeg tror ikke guiden er helt klar til det endnu, siger Svend Rasmussen.

Det store spørgsmål for nogle restauranter er dog ikke, om de får nye stjerner, men om de overhovedet får lov til at beholde den, de har.

Ifølge Svend Rasmussen er det - ganske som med de nye stjerner – kun michelininspektørerne, der ved, om der er nogle af de danske gastronomer, der i år står til at blive en michelinjstjerne fattigere.

- Men vi véd, at inspektørerne hader alt, der kan give uro og skabe tvivl om vedholdenhed. Og det har tidligere kostet stjerner, når en restaurant flyttede eller skiftede køkkenchef, siger han.

- Af de, der allerede har en stjerne, er både Clou, Ti Trin Ned i Fredericia og færøske Koks flyttet til nye lokaler, både Clou og Koks dog for så længe siden, at det ikke bør få konsekvenser. Og selvom Ti Trin Ned først er åbnet i deres nye lokaler i Fredericias Kanalbyen for nogle uger siden, så lukkede de først ned i de gamle lokaler i Spritgården midt i december, så jeg tror næppe det for indflydelse på den ene stjerne, Ti Trin ned fik i 2017.