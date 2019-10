Kommune brugte to millioner på DHL-stafet: - Det er helt ude af proportioner

Da over 5000 medarbejdere fra Aarhus Kommune løb over målstregen til dette års DHL-stafet, kostede det ikke kun sved og syre i musklerne.

Det kostede også penge.

I alt betalte kommunen to millioner kroner for grillpølser, løbetrøjer og telte samt udgifter til startgebyr til den fem kilometer lange løberute rundt i Mindeparken.

Læs også Nabokrig i over syv år: Halmfyr har splittet landsby

Men er det et berettiget medarbejderarrangement eller ekstravagant brug af skatteborgernes penge? Det spørgsmål har rådmanden for Sundhed og Omsorg, Jette Skive (DF), stillet til byrådet

- Det er penge, man hiver op af dine og mine lommer, der skulle være brugt til mennesker, der har brug for hjælp, siger hun.

Grillpølser og løbetrøjer

Det årlige løb finder sted i august og afholdes i byerne Aarhus, Aalborg, Aabenraa, Odense og København.

Ifølge DHL plejer mere end 1600 virksomheder typisk at deltage i Aarhus. Langt de fleste af de private bruger stafetten som et betalt firmaarrangement med fællesspisning.

DHL-stafetten er verdens største motionsløb, og man løber i hold af fem - en ad gangen - de fem kilometer. Foto: Axel Schütt / Scanpix Denmark

Det samme har Aarhus Kommune tilbudt sine medarbejdere i en årrække. I år løb cirka 5500 ud af kommunens 22.000 ansatte ruten.

- Nu er det ikke alle, der tager med. Men hvad hvis det var? Hvad ville det så koste skatteborgerne i grillpølser og trøjer? Det er helt ude af proportioner, siger Jette Skive.

Ti millioner på fem år

Ifølge Århus Stiftstidende viser en opgørelse udarbejdet af Aarhus Kommune, at den samlede udgift i 2019 for de cirka 5500 ansattes deltagelse kommer til at ende på 1.987.145 kroner. Det svarer til en gennemsnitlig udgift på 361 kroner per deltager betalt af borgerne.

Sådan har bundlinjen efter DHL set ud fem år i træk. Det betyder, at kommunen siden 2005 har brugt omkring ti millioner på at sende de ansatte ud på ruten i Mindeparken.

Læs også Færre penge til privatskolerne: - Vi vil ikke kun være en skole for de privilegeredes børn

- Så bliver man skræmt. Vi slås om beløb helt ned i 100.000-kronersklassen under budgetforhandlingerne, så det her vil jeg simpelthen ikke være med til. Nu synes jeg, det er relevant, at vi tager debatten, siger Jette Skive.

DHL er ikke kun en udgift

Ifølge Mads Lønnerup, chefkonsulent og underviser i blandt andet arbejdsglæde og ledelse, er der stor forskel på, hvad de private og offentlige virksomheder kan bruge penge på. Men han ser ikke kun DHL som en udgift.

Løbet kan være med til at skabe et andet sammenhold i en medarbejdergruppe, end det er muligt hjemme på kontoret, mener han.

Læs også Politiet har sat flere kameraer op – her fanger de dig på video

- Det er selvfølgelig skatteborgernes penge, men som medarbejder i en offentlig institution har man også behov for en gang i mellem at opleve, at det er en arbejdesplads, og at vi er sammen om nogle ting, siger Mads Lønnerup.

Vil bruge pengene i kampen mod rygning

Jette Skive understreger, at hun heller ikke har noget imod DHL, men at størstedelen af udgifterne burde dækkes ved egenbetaling, så kommunens penge kan gøre gavn andre steder.

Rådmanden foreslår i stedet, at de to millioner kroner bruges til en pulje, der kan søges i kampen mod rygning.

Pengene skal være med til at skabe flere aktiviteter i pauserne til børn og unge i skoler og på ungdomsuddannelser, fortæller hun. Det kan for eksempel være i form af basketkurve og bordfodboldborde - ting, der bidrager til at sundt fællesskab fremfor rygerfællesskabet på fortovet.

Det er ikke kun i Aarhus Kommune, de bruger mange penge på medarbejderne. Foto: Flemming Krogh - Ritzau Scanpix

Ikke de eneste

Det er ikke kun i Aarhus Kommune, de har sendt en gruppe medarbejdere afsted i løbesko til stafetten. Det er blandt andet også tilfældet for de fleste af forvaltningerne i Odense Kommune.

Her blev der brugt omkring 240.000 kroner til de cirka 1070 medarbejdere fra kommunen, der var afsted i år.

Læs også Stor ransagning på ejendom – Politi fandt flere ulovlige skydevåben

I Københavns Kommune deltog 5480 medarbejdere fordelt på 1096 hold på tværs af kommunens syv forvaltninger. De samlede udgifter landede her på 2.728.160 kroner.

- DHL er et arrangement, som har fokus på både sundhed og socialt samvær for medarbejderne, og det ligger derfor godt i tråd med kommunens politik på området, oplyser kommunen.

TV 2 har efterspurgt tal fra de andre kommuner, hvor DHL-stafetten bliver afholdt, men afventer forsat svar.

Det drejer sig om Aalborg Kommune og Aabenraa Kommune.

Læs også 16-årige Freja slår vild verdensrekord