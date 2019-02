Jehovas Vidner brugte skjult optagelse og udstødte Ann Celina for at have en kæreste

Aldrig har Ann Celina fra Aarhus følt sig så krænket i sit liv, som da hun sad over for tre mænd, der spurgte ind til hendes intime privatliv.

- Vi er her jo, fordi jeg har fået adgang til sådan en optagelse og har lyttet til den, sagde den ene af mændene.

Ligesom de to andre mænd var han en såkaldt ældste - et ledende medlem af den menighed i Jehovas Vidner, som Ann Celina var tilknyttet.

- I den fremgår det, at du har fået en ny kæreste, fortsatte manden.

Hun kendte kun mændene overfladisk. Alligevel sad hun nu til et møde med dem og skulle svare på spørgsmål om sit privat- og sexliv på baggrund af en hemmelig optagelse, hun ikke vidste eksisterede.

Ann Celina valgte at optage mødet med de ældste, og TV 2 kan derfor at dokumentere, hvad der blev sagt.

Kvinde optog privat samtale og gav den til ældste

Ann Celina er 25 år gammel og født ind i Jehovas Vidner. Som 18-årig blev hun gift med et andet medlem af Jehovas Vidner, men i 2016 gik ægteskabet i stykker.

Hun begyndte at se en mand, der ikke var medlem af Jehovas Vidner, og hun fik langsomt øjnene op for verden uden for Jehovas Vidner, der ikke føltes så farlig, som hun var blevet opdraget til at tro.

01:08 VIDEO: Som udstødt medlem af Jehovas Vidne har Ann Celina ikke mulighed for at have kontakt til sin familie. Video: TV2. Luk video

Som medlem af Jehovas Vidner vidste Ann Celina, at hun ifølge trossamfundets interne regler ikke måtte have et forhold til en "uden for murene". At hun risikerede store konsekvenser, hvis det blev opdaget.

En dag mødtes Ann Celina med en kvinde med familiære relationer til hendes eksmand. De var på café i Aarhus, og Ann Celina fortalte om den nye fyr, hun havde mødt. Hun fortalte blandt andet om deres sexliv.

Hvad, Ann Celina ikke vidste, var, at kvinden optog hele samtalen og sendte lydfilen til de ældste i menigheden.

HVEM ER DE 'ÆLDSTE'? 'Jehova har betroet ældste det ansvar at tage sig af hans dyrebare får.' Sådan beskrives de ældstes rolle helt kort i Jehovas Vidners interne håndbog til ældste kaldet ”Vær hyrder for Guds hjord”. Hver menighed har et ældsteråd med flere ældste tilknyttet. De er ledere af menigheden og vejleder Jehovas Vidner i alle aspekter af livet for at medlemmerne følger Guds anvisninger. Kun mænd kan udnævnes som ældste. De ældste nedsætter ”juridiske” råd, der undersøger og dømmer i sager om alt fra rygning til utroskab og mord. Kilde: Intern håndbog for ældste ”Vær hyrder for Guds hjord”

Optagelse blev delt ulovligt

Få måneder senere blev Ann Celina ringet op og indkaldt til et såkaldt udvalgsmøde med de tre ældste. Her skulle hun stå til regnskab for den samtale, kvinden havde optaget.

Jeg synes simpelthen, det var så ulækkert at skulle sidde og snakke om sådan noget med tre mænd, man overhovedet ikke kender. Ann Celina, Aarhus.

De ældste fortalte, at de havde lyttet til samtalen og begyndte at spørge ind til detaljerne i den. Det handlede blandt andet om, hvordan den nye kæreste så ud, og hvor god han var i sengen.

- Jeg synes simpelthen, det var så ulækkert at skulle sidde og snakke om sådan noget med tre mænd, man overhovedet ikke kender, fortæller Ann Celina i dag.

Ann Celina følte, at Jehovas Vidner havde overvåget hende. De ældste brugte informationer fra en privat samtale, og nu ville de på den baggrund udstøde hende - en straf, der betød, at hun ikke længere kunne se sin mor, far og lillesøster.

- At sidde og blive spurgt ind til meget private ting fra tre, som har siddet og lyttet til, at man har fortalt om ens private ting. Det er simpelthen nedværdigende og meget krænkende, siger hun.

Senere fik Ann Celina rettens ord for, at kvindens deling af optagelsen af hende var ulovlig, fordi den indeholdt private oplysninger.

- Jeg kan umuligt være den eneste

Lige inden Ann Celina trådte ind til mødet med de ældste, valgte hun at tænde lydoptageren på sin mobiltelefon. Hun optog hele mødet, der tog lige knap en time - en optagelse, som TV 2 bringer uddrag af.

Hun havde flere grunde til at gøre det, men først og fremmest ønskede hun offentlighedens indblik i Jehovas Vidners praksis.

- Folk skal vide, hvad der foregår. Hvordan det foregår, hvad det er for nogle ting, der er bag de her vægge. Det er kun de fire mennesker, der sidder til mødet, der ved, hvad der sker. Hvis jeg er blevet overvåget, og der bliver brugt noget ulovligt mod mig, så kan jeg umuligt være den eneste, siger Ann Celina om grunden til, at hun optog mødet.

Ser ikke sin mor, far og lillesøster

Vi har desværre ikke kunnet set andre muligheder end at udelukke dig, som situationen er. Vi har ikke kunnet finde den sindsændring hos dig, som vi egentlig gerne ville finde. Ann Celina, Aarhus.

De ældste dømte Ann Celina til udstødelse, fordi hun ikke ville opgive sit nye liv uden for Jehovas Vidner.

- Vi har desværre ikke kunnet set andre muligheder end at udelukke dig, som situationen er. Vi har ikke kunnet finde den sindsændring hos dig, som vi egentlig gerne ville finde. For at vi kan gøre det, så skal du ligesom fortryde, hvad du har gjort, og ønske og ændre på det, lød forklaringen på dommen, som kan høres på Ann Celinas optagelse af mødet

Optagelser fra mødet kan høres her.

6. april 2017 blev afgørelsen meldt ud til menigheden. Det betyder ifølge de interne regler i Jehovas Vidner, at medlemmer selv risikerer at blive udstødt, hvis de har kontakt med Ann Celina.

Siden dengang har hun ikke set sin mor, far og lillesøster.

Hun er ikke vred på sine forældre, for hun kender deres verdensopfattelse - at det er imod Jehovas Vidners regler at se sine udstødte familiemedlemmer.

- På en dårlig dag er jeg rigtig ked af, at de har valgt deres datter fra for en religion. Men på en god dag, hvor min fornuft taler, så tænker jeg på, at de gør det, de har lært, er det rigtige. Derfor er det svært for mig at blive sur på dem, siger hun.

Jehovas Vidner vil ikke stille op til interview

TV 2 har talt med to af de ældste, der dømte Ann Celina til udstødelse, men de ønsker ikke at stille op til interview.

Heller ikke Jehovas Vidners skandinaviske afdelingskontor ønsker at stille op til interview. I en mail skriver de, at de "ikke overvåger medlemmer af menigheden".

Jeg blev pludselig et helt andet menneske - kunne mærke mig selv og kunne tænke selv. Jeg håber, at min familie en dag får den samme oplevelse. Ann Celina, Aarhus.

Ann Celina bor i dag i Aarhus sammen med sin kæreste og glad for sit nye liv. Hun er ikke i tvivl om, at hun traf det rigtige valg ved at forlade Jehovas Vidner.

- Jeg blev pludselig et helt andet menneske - kunne mærke mig selv og kunne tænke selv. Jeg håber, at min familie en dag får den samme oplevelse, siger hun.

Af hensyn til sin familie ønsker Ann Celina ikke sit efternavn nævnt. Redaktionen er bekendt med hendes fulde navn.