I næste uge vender sommeren tilbage

Alt tyder fortsat på, at sommeren slår et svirp med halen i slutningen af næste uge, og der kan være markant mere sommerligt vejr i vente.

- Det ser varmere ud, end vi har set den seneste uges tid. En af de store prognosemodeller har mellem 22 og 26 grader, og dermed kan der blive tale om en meteorologisk sommerdag med over 25 grader, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

Der er et stort spænd i prognoserne, men lægger vi dem sammen, får vi 25 grader som det højeste. Sebastian Pelt, meteorolog, TV2 Vejret

Han understreger, at der er en vis usikkerhed omkring en prognose, der går mere end en uge frem, men under alle omstændigheder ser det fra næste fredag og tre dage frem ud til, at sommeren vender tilbage.

- Der er et stort spænd i prognoserne, men lægger vi dem sammen, får vi 25 grader som det højeste. Det kan ikke blive mere præcist, når vi taler om vejret om syv til ni dage, forklarer Sebastian Pelt.

VIDEO: Sommeren har budt på flere kraftige regnbyger. I Horsens var det sidst i juli ikke nemt at være bilist, da et skybrud havde efterladt op mod 24,4 millimeter regn på 30 minutter.

Højtryk nærmer sig Danmark

Det varmere vejr skyldes et højtryk, der opbygges tæt på Danmark i næste uge. Den store usikkerhed ligger i, præcis hvor højtrykket vil befinde sig, og det kan betyde udsving helt fra 20 til 30 grader som de to mulige ekstremer.

På samme måde er det også usikkert, hvor meget sol vi får. Generelt gælder, at jo tættere højtrykket kommer på Danmark, jo mere sol får vi på himlen, samtidig kan højtrykket lægge sig, så vi trækker kølig vind til Danmark.

Hvis højtrykket ligger meget tæt på Danmark, kan det trække temperaturen op mod de 30 grader, mens en mindre gunstig placering kan trække temperaturen ned mod de 20.

Til gengæld er meteorologen stort set sikker på én ting: Frem til midten af næste uge fortsætter det ustadige sommervejr med byger, blæst og temperaturer, der højst når op omkring 20 grader. Og han er også sikker på, at de næste to dage bliver usædvanligt våde, især mod vest.

