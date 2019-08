Hun var Lars Larsens første ansatte: - Jeg havde ikke regnet med, at han kunne nå så langt

Kirsten Holst er en dem, der har fulgt 'dynekongen' Lars Larsen længst. For hun var den allerførste, som han ansatte, da han stiftede Jysk Sengetøjslager, som det hed dengang, i 1979.

- Det var jo en stor sensation med billige varer. Jeg tænkte, om det ville gå, men han havde nogle gode ideer og var en god købmand, fortæller Kirsten Holst.

Forud for etableringen af Jysk Sengetøjslager var hun og Lars Larsen kollegaer i den nordjyske butikskæde Minus, som også handlede med sengeudstyr. Og da Lars Larsen forlod jobbet for at starte Jysk-koncernen, hev han Kirsten Holst med.

Efter en kort tid i Jysks første butik i Aarhus fik hun lov at åbne en butik i sin hjemby, Hadsund i Østjylland.

Motivet bag at åbne butik nummer to i en relativt lille by som Hadsund var, at Lars Larsen hurtigt ville have afprøvet Jysk-konceptet i forskellige typer af byer. Aarhus var en stor by, og derfor var det for ham naturligt at fortsætte i en lille by. Og det blev en succes.

- Det var vildt. På åbningsdagen stod der så mange kunder i kø, at Lars råbte: "De sprænger døren", husker hun.

Lars Larsen havde store planer, men fik nej fra banken. I stedet gik han andre veje og fandt personer, der var villige til at investere penge i ham. Arkivfoto fra TV2.

Ifølge Kirsten Holst var forretningen på bare 40 kvadratmeter, hvilket betød, at der kun kunne være fem kunder ad gangen.

- Den dag, havde vi ikke en stol at sidde på, for det var der simpelthen ikke plads til, så Larsen og jeg sad på gulvet og talte pengene op. Den dag solgte vi for 70.000 kroner. Det, syntes vi, var meget på 40 kvadratmeter.

Fortsatte med at komme til fødselsdage

Det er flere år siden, hun lod sig pensionere fra jobbet som butiksleder i Hadsund, men hun fortsatte med at komme til Jysks fødselsdage – senest til 40-års-jubilæet i april.

- Det var som én stor familie at arbejde i Jysk. Alle arbejdede meget. Men jeg havde ikke regnet med, at han kunne nå så langt, siger Kirsten Holst.

Kirsten Holst er i dag pensionist, men minderne om tiden i Jysk Sengetøjslager ligger frisk i erindringen. Arkivfoto fra TV2.

Men netop evnen til at få sine ansatte til at knokle for virksomheden var en af Lars Larsens største styrker, mener Jørgen Rødhus, som også blev hevet med over fra Minus-kæden. Sammen med kollegaen Viggo Iversen skød han penge i Lars Larsens nye firma og var dermed dynekongens partner de første år.

- Hvis der var nogen, der kunne, var det ham. Han var utrolig målrettet. Det betød intet, om han skulle arbejde hele natten. Og hans evne til at få andre med var fænomenal. Man følte, det var et team. Alle følte ejerskab, siger Jørgen Rødhus.

Interessen var stor, og Lars Larsen besluttede hurtigt at udvide og åbne Jysk Sengetøjslager i flere byer. Arkivfoto fra TV2.

Han arbejder i dag i en børnehave i Aså i Nordjylland, men husker tydeligt Lars Larsens metode.

- Det var ikke med ord. Det var hans udstråling. Du følte aldrig, at han var mere end dig. Han havde ikke behov for at sige, at han var direktør. Sådan fortsatte han resten af sin tid, fortæller den tidligere forretningspartner.

Kendte leverandører

En af årsagerne til, at Jysk Sengetøjslager hurtigt blev en succes, var, at leverandørerne kendte Lars Larsen i forvejen fra hans job i sengetøjskæden Minus, mener Jørgen Rødhus.

- Han havde et fantastisk forhold til dem. De vidste, hvad han stod for, og det var afgørende for, at han kunne få gode kreditter, siger han.

Da Lars Larsen i slutningen af 1970'erne spurgte sine to kolleger i Minus-kæden, om de ville skyde penge i hans ide, var Jørgen Rødhus derfor ikke i tvivl:

- Der var ikke mange overvejelser. Vi vidste, at han var den afgørende person.

Meddelelsen om Lars Larsens død berører Jørgen Rødhus dybt, selvom det efterhånden er mere end 30 år siden, at Lars Larsen købte ham ud af Jysk-koncernen for at blive eneejer.

- Han var et unikt menneske i dansk erhvervsliv. Jeg har stor respekt for en fantastisk dygtig mand, siger Rødhus.