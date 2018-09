Højt tempo i børne-tv vækker bekymring

Der er sket noget med tempoet i børne-tv. Fra Jørgen Clevin, der tegnede på et blankt papir, til Disney Channels levende univers.

Der bliver klippet hurtigere, og i selve handlingen er der fart over feltet i udsendelserne til de helt små.

Det ses især i meget udenlandskproduceret indhold, hvilket er en stærk kontrast til tidligere tiders børne-tv i Danmark, hvor ting tog tid.

Vænner sig til at slå hovedet fra

Men det høje tempo kan være problematisk, mener flere forskere, som Kristeligt Dagblad har talt med. De påpeger, at det kan gå ud over børns evne til fordybelse.

En af dem er Ole Henrik Hansen, lektor på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.

- Der er nogle streamede udenlandskproducerede udsendelser, som jeg tænker, at de yngste ikke har nogen gavn af overhovedet, siger han i programmet 'News & Co' på TV 2 NEWS.

I sin forskning har han undersøgt forskellige elementer af barndommen i institutionslivet, og han har herunder beskæftiget sig med tempoet i dagligdagen.

Han mener, at det hurtige tempo i børne-tv er en af flere faktorer i børns hverdagsliv, hvor tingene går meget stærkt.

- Børnene vænner sig til at slå hovedet fra og bare sidde og betragte det, der sker på skærmen, til det er overstået, og ikke tage det ind, siger Ole Henrik Hansen.

God tradition i norden

Han mener, at der i de udenlandskproduceret programmer mangler en række faktorer, der for eksempel er i programmer som 'Bamses Billedbog', 'Kaj & Andrea' og den type danske udsendelser, hvor der er nogle rollemodeller, børnene kan forholde sig til og muligvis identificere sig med.

- Dansk og nordisk børne-tv har en tradition for at lave programmer, der er gode til at fange børnene og gode til at få børnene til at fordybe sig. Vi vil gerne have nogle børn, der kan tænke kritisk, være kreative og indgå i et fællesskab. Den lille del af børns hverdag, som børne-tv udgør, kan være med til at hjælpe det på vej, siger Ole Henrik Hansen.

Han er dog med på, at det ikke altid bare er sort/hvidt i forhold til opdragelsen af børn.

- Vi skal tænke kritisk over, hvad vi serverer for vores børn af fjernsyn. Nogle gange er det bare lettere at parkere børnene foran skærmen, som man plejer at gøre, siger Ole Henrik Hansen.