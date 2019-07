Her er højdespringerne: Se hvor snittet er steget mest

Mens nogle uddannelser år efter år kræver et tårnhøjt gennemsnit, er der andre, der svinger mere, og som i år har taget et gevaldigt nøk opad.

Årets højdespringer finder man på Erhvervsakademi Aarhus.

Læs også Studerende har fået svar: Her er det sværest at komme ind i Østjylland

Her kunne man sidste år blive optaget på datalogi-uddannelsen 'AP Graduate in IT Technology' med et snit på 7,0. I år kræver uddannelsen 10,4.

Det næststørste spring i forhold til sidste år er datamatiker-uddannelsen på Erhvervsakademi Sydvest. Der er snittet mere end fordoblet fra 3,2 til 6,2.

02:03 VIDEO: Der er udsigt til flere sygeplejersker på hospitalerne, efter 120 ekstra studerende er blevet optaget på uddannelsen på VIA University College. Luk video

Derudover er snittet til professionsbacheloren i katastrofe- og risikomanagement på Københavns Professionshøjskole og laborantuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus begge steget med hele 2,5 til henholdsvis 6,6 og 6,5.

Se hele listen over de uddannelser, der er steget mest, her:

Hvis du er en af dem, der er faldet under de højere karaktergennemsnit, kan du ser her, hvor du kan komme ind, og hvad du kan gøre for at øge chancerne for at komme i gang med en drømmeuddannelse næste år.

Læs også Fik du afslag på drømmeuddannelsen? Se her, hvad du kan gøre nu