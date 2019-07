Fik du afslag på drømmeuddannelsen? Se her, hvad du kan gøre nu

Selvom du er en af de mange, der har fået afslag på drømmeuddannelsen, har du stadig chancen for at starte på et studie, der gør dig glad.

Og der er endda flere løsninger på problemet.

65.714 personer er blevet optaget på en videregående uddannelse, mens 18.269 har fået et afslag.

På Aarhus Universitet er der i alt blevet optaget 7.129 studerende, mens 5.944 skal starte på VIA University College efter sommerferien.

Og er du en af dem, der fik afslag, har TV2 samlet en stribe bud på, hvad du kan gøre for at komme i gang allerede i år eller forbedre dine chancer til næste år.

Se efter ledige studiepladser

Det første, du kan gøre, er at se, hvor der er ledige pladser i Danmark.

- Overvej, om du er parat til at flytte. Det kan godt ske, du fik afslag i København, men måske er der ledige pladser i Aarhus eller Aalborg, siger Jannie Meedom Nielsen, der er e-vejleder hos Undervisningsministeriet.

Det kan du se på denne liste fra Undervisningministeriet.

Uddannelser med højeste gennemsnit i Østjylland 11,9 - Cognitive Science, Aarhus Universitet 11,3 - Psykologi, Aarhus Universitet 11,2 - Kommunikation, DMJX Aarhus 10,9 - Medicin, Aarhus Universitet 10,9 - Odontologi (tandlæge), Aarhus Universitet

Du kan søge alle de pladser, du ønsker. Og du kan også bruge den, hvis du har fået en stand-by-plads på én uddannelse, men vil øge dine chancer for at komme i gang efter sommeren ved at søge andre steder sideløbende.

I den forbindelse spørger mange om chancerne for at tage en plads i for eksempel Aalborg og blive overflyttet til Aarhus efter et år. Men det er farligt at spekulere i, da det langt fra er alle, der kan blive overflyttet.

- Derfor skal du kun sige ja til en plads et andet sted, hvis du kan se dig selv gøre uddannelsen færdig der, siger e-vejleder Jannie Meedom Nielsen.

- Og ofte oplever vi faktisk, at mange alligevel ikke søger overflytning, fordi de er faldet så godt til, der, hvor de er flyttet hen, siger e-vejleder Jannie Meedom Nielsen.

Forberedelse er afgørende

Men der er også en anden vej frem mod drømmeuddannelsen.

Den vej er at søge om optagelse igen om et år, og afgørende er det, at du gennemresearcher optagelseskriterierne på kvote 2 og forbereder dig. Specielt hvis du kun har søgt gennem kvote 1 og i nat har åbnet et afslag.

Research dem og overvej, hvad der er bedst for dig. Jannie Meedom Nielsen, e-vejleder hos Undervisningsministeriet

For kriterierne er forskellige fra sted til sted - selvom det er samme uddannelse.

- Research dem og overvej, hvad der er bedst for dig, siger Jannie Meedom Nielsen.

- Skal du lave noget relevant og opkvalificere dig, skal du tage uddannelsen i en anden by, eller skal du tage ud og rejse og overveje, om der er en anden uddannelse, du kan søge i stedet?

De fem mest søgte uddannelser i Østjylland 991 - Medicin, Aarhus Universitet (553 optaget)

677 - Pædagog, VIA Aarhus (433 optaget)

675 - Journalist, DMJX Aarhus (224 optaget)

656 - Psykologi, Aarhus Universitet (225 optaget)

652 - Jura, Aarhus Universitet (420 optaget)

Søg bredere - hvad kan du ellers blive?

Som en del af researchen kan du også prøve at se op fra computerskærmen og overveje, om der er andre veje til den arbejdsdag, du drømmer om.

Kan du se andre uddannelser, der minder om drømmeuddannelsen?

- Overvej, hvad det er ved drømmeuddannelsen, du godt kan lide, siger e-vejleder Jannie Meedom Nielsen fra Undervisningsministeriets e-vejledning.

Læs også Den danske familieterapeut Jesper Juul er død - 71 år

- Hvis det for eksempel er medicin, kan du så arbejde med mennesker i et andet fag eller forske i lægemidler? For så er der en stribe uddannelser, du har større mulighed for at komme ind på allerede nu, forklarer hun.

En stribe vejledere fra Undervisningsministeriets e-vejledning sidder klar til at svare på dine spørgsmål her.