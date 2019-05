Hemmelig køber overtager forladt direktørvilla til firdobbelt pris

Villaen ligger på en bakkeskråning i Brabrand, og den fornemme udsigt over Brabrand Sø kan ikke diskuteres.

Men selve huset kan efter temperament beskrives som ’arkitekttegnet’, ’bevaringsværdig’ eller en ’graffitihærget ruin’.

Nu er villaen, der er en af de mest ikoniske i Aarhus, solgt for et beløb, der ligger tæt på fire gange udbudsprisen på 999.999 kroner. Efter en salgsproces, der lokkede op mod 500 mennesker til ’åbent hus’ i den særlige villa.

Læs også Bo er ikke set siden torsdag: Fund bekymrer politiet yderligere

Konserveseventyr

Direktørvillaen er fra 1956 og er en af de sidste erindringer efter det aarhusianske konserveseventyr Jaka, der i dag mest lever i navnet på den legendariske ’Jaka Bov’ på dåse.

For nogle købere er det historien, der vil trække, og for andre er det beliggenheden. Bjarne Ankjær, Ejendomsmægler, Aarhus.

Siden 2008 har villaen stået tom og er langsomt slidt ned af grafittimalere, vandskader og hærværk. I marts blev den så sat til salg gennem Aarhus-ejendomsmægleren Bjarne Ankjær, der lagde op til en lukket tilbudsrunde med en foreslået pris på 999.999 kroner.

Dengang sagde han til TV 2, at selv om han brugte ord som ’faldefærdig’ og ’nedslidt’ i salgsmaterialet, skulle der nok være interesserede købere.

Den 60 år gamle villa har stået tom de seneste mange år, og det har vandaler udnyttet til at udfolde sig med spraymaling.

- For nogle købere er det historien, der vil trække, og for andre er det beliggenheden. Uanset hvad, er der jo mange ting, man skal sætte sig ind i, hvis man skal købe sådan en bolig, men hvis man interesserer sig for historien og arkitekturen, er den jo helt unik, sagde Bjarne Ankjær.

Og det viste sig at holde stik.

30 bydere

Ejendomsmægleren ønsker hverken at oplyse navnet på køberen eller den endelige salgspris, men den lokale avis Vores Brabrand fortæller, at der blev afgivet 30 bud, hvoraf det højeste var på 3.770.000 kroner.

Graffitimalerierne følger med i prisen. Foto: Danbolig

Oven i prisen skal køberen så bruge et ikke defineret millionbeløb på at genskabe villaen til fordums pragt og glans i overensstemmelse med renoveringskravene til den bevaringsværdige bygning.

- Det afhænger af, om køber vil have en beskeden løsning, eller om pågældende vil gøre meget ud af at ære boligens historie og indrette derefter. Men man kommer nok hurtigt til at bruge tre til fire millioner udover købsprisen, vurderer Bjarke Ankjær overfor TV 2.

Læs også Skoleelever samler skrald ind på 50 kilometer lang kyststrækning

Oversigt over fabrikken

Villaen på 225 kvadratmeter blev bygget i 1956 af daværende Jaka-direktør Carl Holst, i forbindelse med konservesfabrikkens store anlæg.

Sådan så villaen ud i sine velmagtsdage, da udsigten, arkitekturen og materialer som marmor og teaktræ gjorde den til noget særligt. Foto: Thomas Pedersen og Poul Pedersen

Sådan så villaen ud i sine velmagtsdage, da udsigten, arkitekturen og materialer som marmor og teaktræ gjorde den til noget særligt Foto: Thomas Pedersen og Poul Pedersen

Direktørens villa lå strategisk placeret, så han kunne overskue hele fabriksanlægget fra sine panoramavinduer.

Dengang var Jaka konservesfabrikken en dundrende succes med 550 ansatte, da det gik bedst. Allerede i 1950’erne eksporterede man Jaka Bov og andre svineprodukter på dåse til omkring 100 lande.

Læs også Kendt komiker vil få flere unge til at stemme

Så direktør Carl Holsts villa skulle også være noget særligt. Den blev designet af arkitekterne Knud Blach Petersen og Herbert Jensen, mens billedkunstneren Allan Schmidt stod for udsmykninger på huset.

- Carls Holst havde givet arkitekterne den opgave, at de skulle bygge et hus udover det sædvanlige. Det blev elegant og forfinet med luksusmaterialer som marmor - det så man ikke så meget. Derfor vakte det også opsigt, da det blev opført, har den aarhusianske lokalhistoriker Lars Nikolajsen forklaret TV 2.

Villaen er speciel med sin opbygning på søjler, der oprindeligt dannede en overdækket parkeringsplads under stuen. Foto: Danbolig

Farvel til Aarhus

Men alting har en ende – også konserveseventyr.

I 1990 blev Jaka opkøbt af Tulip, og i marts 2008 forlod den sidste dåse Jaka Bov fabrikken i Brabrand. I årene derefter forfaldt både de mange fabriksanlæg og ikke mindst direktørvillaen.

Nu skal fabriksgrunden ryddes, og der skal bygges boliger på grunden.

Og den gamle, bevaringsværdige villa skal bringes tilbage til fordums storhed