Folketingspolitiker tog orlov fra byrådet, men får stadig fuld løn

39.437 kroner.

Så meget får Socialdemokratiets socialordfører, Camilla Fabricius, i månedsløn for sit job i Aarhus Byråd, som hun ikke længere varetager.

Den 26. juni 2019 søgte hun orlov fra byrådet og fra sin post som viceborgmester. Hun fik en plads i Folketinget ved seneste valg, og hun kunne derfor ikke længere passe jobbet i Aarhus, lød forklaringen.

Samme dag indtrådte en suppleant, der dermed officielt overtog hendes plads i byrådet.

Men fordi Camilla Fabricius valgte at søge orlov i stedet for at træde ud af byrådet, har hun lige siden fået fuld løn fra byrådet: de føromtalte 39.473 kroner om måneden. Det oplyser Aarhus Kommune til TV 2.

Urimelige regler

Når byrådspolitikere går på orlov, får de nemlig automatisk løn de efterfølgende tre måneder, også selvom man går frivilligt, ikke har umiddelbare planer om at vende tilbage og uagtet, at man samtidig får løn fra et andet job.

Til og med september modtager Camilla Fabricius derfor både fuld løn fra Folketinget og Aarhus Byråd. Tager man udgangspunkt i de vederlag, Folketinget oplyser på deres hjemmeside, svarer det til en månedløn på 101.155 kroner om måneden.

Jeg er meget ked af den fejl, jeg har begået. Jeg kan ikke gøre andet end at lægge mig fladt ned og undskylde. Camilla Fabricius' Facebook-opdatering

Men det er helt urimeligt, at man kan få løn for to politiske stillinger, især når man kun lægger arbejde et sted, lyder kritikken.

- Når man frivilligt siger: Nu vil jeg ikke længere passe mit politiske hverv, og det kan der være mange gode grunde til, så skal man selvfølgelig ikke have løn. Og man skal slet ikke have løn i tre måneder. Så det skal vi simpelthen have stoppet, det er der ingen retfærdighed i, siger Jacob Mark, gruppeformand for SF.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, mener, at viceborgmesteren burde have trukket sig fra sin plads i byrådet i stedet for at gå på orlov.

- Der er ikke nødvendigvis noget problem i at sidde i byrådet og i Folketinget, hvis man kan magte det, og hvis man lægger en arbejdsindsats begge steder, men hvis man har meldt fra det ene sted og samtidig modtager løn derfra, er det for mig at se forkert, siger Peter Skaarup, retsordfører fra DF.

Ingen logik i betalt orlov

Sagen om Camilla Fabricius kommer i kølvandet på debatten om den københavnske borgmester Ninna Hedeager Olsen, der siden april har været på betalt sygeorlov i forbindelse med en mulig voldtægt af en veninde i hendes hjem.

Først for nylig har hun afleveret en lægeerklæring, for det er der nemlig ingen krav om, at man skal som politiker. Politikere har i tilfælde af sygdom ret til ni måneders sygeorlov med fuldt vederlag, og de behøver i modsætning til almindelige lønmodtagere ikke at dokumentere deres sygdom.

Der kan ifølge professor Bent Greve være gode forklaringer på, hvorfor politikere i nogle tilfælde har mere gunstige vilkår, men betalt orlov i tre måneder med fuld løn har han ingen logisk forklaring på.

- Det er jo ikke sådan, at man som lønmodtager kan sige: "Nu vil jeg gerne have orlov i en periode og så have løn." Det kender jeg faktisk ingen overenskomster, hvor der er ret til fuld løn under en orlov, medmindre der er tale om barsel, siger Bent Greve, professor i velfærd fra Roskilde Universitet.

- Jeg kan ikke gøre andet end at lægge mig fladt ned

TV 2 har siden mandag formiddag været i kontakt med Socialdemokratiets pressetjeneste med henblik på et interview, og meldingen lød gentagne gange, at de arbejdede på sagen.

Men inden TV 2 nåede at få et tv-interview, lavede Camilla Fabricius tirsdag aften en opdatering på Facebook. Heri skriver hun, at hun vil træde permanent ud af byrådet 11. september, og at hun har spurgt, om hun kan frasige sig yderligere vederlag:

- I stedet for at søge orlov skulle jeg have nedlagt min mandat i byrådet. Det er jeg senere blevet opmærksom på, er den rigtige måde at undgå dobbeltmandater på.

- Jeg er meget ked af den fejl, jeg har begået. Jeg kan ikke gøre andet end at lægge mig fladt ned og undskylde, skriver hun i opdateringen.

TV 2 ville gerne have spurgt Camilla Fabricius ind til, hvorfor beslutningen om at træde ud af byrådet først kommer nu, men hverken hun eller Socialdemokratiet på Christiansborg har ønsket at kommentere yderligere.