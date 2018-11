Folkeskoleelev gider ikke gå med aviser: Får 68 kroner i timen for at spille ludo med ældre

Mange af Gustav Ingemann Hansens jævnaldrende går med aviser for at tjene en skilling, men det var ikke et job, som tiltalte folkeskoleeleven. Derfor blev han i stedet ’spire’ på plejecentret Præstegården i Horsens.

Her besøger han to gange om ugen stedets ældre beboere, og sammen drikker de saftevand, spiller brætspil og går ture. Hans jobbeskrivelse er egentlig ganske enkel:

Han er der for at hygge sig med plejecentrets beboere og bidrage med godt humør. Noget, der giver rigtig god mening for den unge dreng, der til daglig går i ottende klasse.

- Jeg synes, det er rigtig godt, at jeg kan få lov til at lære de ældre bedre at kende, for de har jo en anden oplevelse af verden end mig, fordi de har levet i længere tid end mig.

Giver indblik i en mulig karrierevej

Gustav Ingemann Hansen var én blandt 240 ansøgere til de fire 'spire'-stillinger, som Horsens Kommune i sommer slog op.

Formålet med at have de unge i jobbet er til dels at tilføje lidt ekstra liv på plejecentrene, fortæller Lone Boysen, der er sundhedscenterleder i Horsens Kommune.

Men det handler også om at introducere Gustav Ingemann Hansen og hans jævnaldrende til selve faget med at tage hånd om de ældre.

- Det, vi gerne vil, er at vise vores fag frem til de unge mennesker, der står midt i at skulle vælge den retning, de gerne vil gå, siger Lone Boysen.

Om det bliver den vej, Gustav Ingemann Hansen har tænkt sig at gå, har han dog ikke taget stilling til endnu.

- Det har da bestemt strejfet mig en enkelt gang eller to, at det kunne være noget for mig, men jeg tror ikke, det er det, jeg ender med.

- Det giver lidt liv

Uanset, om Gustav Ingemann Hansen vælger en fremtid i ældreplejen eller ej, gør hans tilstedeværelse i hvert fald stort indtryk på beboerne på plejecentret.

Gustav er overbevist om, at jobbet gør, at han bliver bedre til at vise hensyn til andre mennesker og forstå dem. Foto: TV 2

En af dem er Edith Ellen Larsen, som ikke er bange for at give ham tæv i Ludo.

- Det giver lidt liv. Og så ser og hører man lidt andet, fortæller hun om besøgene.

Hun og Gustav Ingemann Hansen har ikke kendt hinanden så frygteligt længe endnu, men hun har allerede et indtryk af, at han er en god dreng.

- Da vi lavede blomsterbinding, var han bare super god. Han tog virkelig fat og ryddede op og gjorde ved, siger hun og tilføjer:

- Jeg synes, det er rart at have ham her.

Glemmer, det er et job

Gustav Ingemann Hansen tjener 68 kroner i timen, når han er på arbejde, men pengene er mest bare en bonus, fortæller han:

- Nogle gange glemmer jeg faktisk, at det er et job og ikke bare noget, jeg gør frivilligt, for jeg synes bare, det er så sjovt.