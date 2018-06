Derfor må du stadig ikke tænde sankthansbålet, selv om det har regnet

Årets største og eneste bålfest venter i weekenden. For de fleste.

Selvom flere steder i landet har fået en del byger over de sidste 24 timer, så gælder afbrændingsforbuddet stadig i nogle kommuner. Blandt andet i hovedstaden.

- Hvis man tænder bål, risikerer man en ildebrand. Mulden er nu så tør, at den kan antænde en glødebrand i underlaget, som kan bryde ud i lys lue Tim Ole Simonsen, operationschef ved Hovedstadens beredskab

Se info om din kommune på kortet længere nede.

Andre steder er forbuddet blevet ophævet, blandt andet på Rømø og tre kommuner på Fyn.

De korte skyl har haft en positiv effekt på afbrændingsforbuddet de enkelte steder, men det er slet ikke nok til at hæve forbuddet nationalt set.

Det fortæller flere kommunale beredskabsstyrelser, som TV 2 har kontaktet fredag.

Læs også Håbet helt slukket: Ingen sankthansbål i Aarhus

Derfor må du ikke tænde bålet

Måske kan det virke uforståeligt, at man ikke må tænde et bål, når det har væltet ned med vand fra oven det sidste døgns tid.

Det skyldes, at jorden er så tør, at den skal have enorme mængder vand for at blive gennemfugtet.

Det fortæller Tim Ole Simonsen, operationschef ved Hovedstadens beredskab, som er et af de steder i landet, hvor afbrændingsforbuddet stadig er gældende.

- Vi skal have et godt stykke over 30 millimeter over en længere periode, for at det betyder noget, siger han.

Når jorden er så tør, som det er tilfældet nu, løber det meste af vandet af overfladen, og en anden stor del fordamper i varmen.

Jorden får altså slet ikke den mængde, den har brug for.

- Hvis man tænder bål, risikerer man en ildebrand. Mulden er nu så tør, at den kan antænde en glødebrand i underlaget, som kan bryde ud i lys lue, eller børn kan løbe over det med bare tæer, siger Tim Ole Simonsen videre.

Gløder fra bålet kan også blive taget af vinden og sendt ud på tørre marker eller skove.

Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert ved Beredskabsstyrelsen er enig.

- Det er ikke for sjov, at vi nedlægger forbud. Så lad være! Hvis der ikke er forbud i din kommune, så pas på, siger han.

Læs også Sankthans reddet i Randers og Favrskov

Det siger politiet

Skulle man alligevel driste sig til at tænde op og sende heksen mod Bloksbjerg, kan man se frem til en dyrere sankthansaften.

- Overtrædelse af afbrændingsforbuddet kan straffes med bøde. Det gælder alle former for åben ild, siger Riad Tolba, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

De vil dog ikke sætte et beløb på bødens størrelse.

Det er stadig tilladt at grille. Dog skal man være opmærksom på, at det skal være på et ikkebrændbart underlag.

Læs også Pindsvineplejer Karin: Glad for forbud mod sankthansbål