Tidskapsel åbnet på skole: Hilsen fra 1922

- Det er en fantastisk historie til os, siger leder på Sct. Ibs Skole i Horsens, Dan Jensen.

Torsdag blev en hilsen fra fortiden åbnet for øjnene af børnene på skolen.

Sct. Ibs Skole ligger i byens ikoniske bygning, Kilden, som i juli blev revet ned efter en omfattende brand. Under arbejdet dukkede en blyæske frem af ruinerne. I dag blev den åbnet.

Tidskapslen blev åbnet foran skolebørnene. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Fandt fire 'Socialdemokraten'

Det var en hilsen fra 1922, da byggeriet af Kilden blev indledt. I æsken var der fire eksemplarer af avisen Socialdemokraten, et brev til Justitsministeriet fra dengang, regnskab og love for Arbejdernes Fællesorganisation i Horsens og et håndskrevet brev med fortællingen om, hvorfor arbejderbevægelsen overhovedet ville have bygningen.

Kilden var arbejderbevægelsens forsamlingshus i Horsens. Dengang havde de svært ved at få lov at mødes nogen steder i byen, og derfor samlede arbejdere over hele landet ind til bygningen. De gav tyve kroner pr. medlem.

Kilden blev indviet i 1923. Den var et meget afholdt mødested for generationer i Horsens. Bygningen brændte i maj 2018, og skaderne var så omfattende, at den blev revet ned.

Børnenes fantasi

- Tidskapslen giver os anledning til at snakke med børnene om, hvilken hilsen vi selv sender til fremtiden, når vi lægger vores kapsel ind i den nye bygning, som skal opføres, siger skoleleder Dan Jensen. Allerede fredag tager han en notits med fra en af aviserne fra dengang.

- Der stod, at et par havde ophævet deres forlovelse. Den slags kommer ikke i avisen i dag. Tiderne har ændret sig, siger Dan Jensen, som hylder den børnefantasi, tidskapslen udløste.

- Det er ikke meget guld, der kan være i den kapsel, sagde et barn før åbningen. Nej, svarede et andet, - og det er godt, for hvad skal vi gøre ved det?

Horsens Museum var også til stede, da tidskapslen blev åbnet.