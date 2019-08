Horsens har taget middelalderfestivalen til sig

I 1992 fejrede Horsens sit 550 års købstadsjubilæum med en række arrangementer, hvor hovedattraktionen var et middelaldermarked på hovedgaden. Middelaldermarkedet foregik på en frostklar dag i november, og det blev en kæmpe succes med små 20.000 gæster.

Efter tre år og et par andre store arrangementer (bl.a. Europeade i 1993) blev det besluttet at Horsens skulle have sin helt egen festival. Med byens egne erfaringer fra middelaldermarkedet i 1992 faldt valget på en ny middelalderfestival. I 1995 blev den første officielle festival afholdt med stor succes. Den blev en årlig begivenhed i midtbyen, der voksede støt og spredte sig i Horsens midtby.

Efter 18 år havde festivalen udviklet sig til et af Europas største middelaldermarkeder. Men pladsen i midtbyen var ved at blive trang. I september 2012 besluttede et enigt Horsens Byråd bl.a. derfor at flytte middelalderfestivalen op til FÆNGSLET.

I august 2013 blev middelalderfestivalen første gang holdt på FÆNGSLET med stor succes.