Superliga-træner på første arbejdsdag: - Jeg vil i top 8

et er næsten et helt år siden, Kent Nielsen blev ansat som ny cheftræner i Silkeborg IF, men det var først i dag han havde første arbejdsdag med truppen.

Vi kommer til at løfte os, og det skal vi også. Kent Nielsen, cheftræner i Silkeborg IF

Kent Nielsen har haft den længste sabbat i sin trænerkarriere, fordi han har været igennem en kompliceret ankeloperation og efterfølgende genoptræning. Nu er han igen kampklar.

- Det er første gang, jeg har prøvet at være ude et år. Det er lang tid, hvor meget af tiden er gået med også at blive klar igen. Derfor glæder jeg mig meget og synes, det er en stor udfordring, siger han.

Ronnie Scwartz blev topscorer for Silkeborg i sidste sæson. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Mens den nye cheftræner er kommet på benene igen, har Michael Hansen styret cheftrænerroret. Det har han gjort godt - det er blandt andre hans fortjeneste, at den nye træner nu overtager et superligahold og ikke et 1. divisionshold.

- Det er flot af dem alle, at de har kunnet komme tilbage i første hug. Den glæde er der stadig, og den skal vi bevare samtidig med, at vi skal udvikle os. Vi kommer til at løfte os, og det skal vi også, siger Kent Nielsen.

Vil gerne i top 8

På trods af direkte den direkte oprykning til Superligaen er Silkeborg IF blandt favoritterne til at rykke ned i 1. Division igen. På grund af en ændring i turneringens struktur rykker tre hold nemlig ned den kommende sæson.

Jeg kommer med humøret og den hårdhed, der skal til for at kunne klare sig. Kent Nielsen, cheftræner i Silkeborg IF

- Jeg vil gerne i top 8, men for langt de fleste klubber vil det være at undgå en af de tre nederste. Mange klubber synes, det bliver svært, men det bekymrer vi os ikke lige om pt, siger Kent Nielsen.

Der var jubel og fejring af Silkeborg IF, da de vandt 2-0 over Nykøbing FC og sikrede sig oprykning til Superligaen.

Men den nye cheftræner har nogle ting med sig, som skal få SIF til at blive i Danmarks bedste fodboldrække.

- På et forholdsvist uerfarent superligahold kommer jeg i hvert fald ind med erfaring og ro til at kende rækken og mekanismerne omkring det. Det er et ungt hold med potentiale, som jeg kan være med til at få løst. Jeg kommer med humøret og den hårdhed, der skal til for at kunne klare sig.

- Jeg kommer ikke med forkromede planer, som skal ændres i forhold til det, der har fungeret. Vi skal være et meget energisk hold, og jeg håber, vi kommer til at spille friskt til og tør tage chancer. Det har vi spillere, der kan, siger han.

Kent Nielsen har erfaring som træner i AGF, Horsens, Brøndby, AaB og senest OB, hvor han blev fyret i maj sidste år.