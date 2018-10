Støjplaget nabo til motorvej: Vi er lusen mellem to negle

Hvem skal sørge for støjdæmpning ved motorvejen i Buskelund i det vestlige Silkeborg?

Det strides Silkeborg Kommune og staten om - og imens må naboerne til motorvejen i Buskelund leve med larmen og usikkerheden.

- Der er gået politisk fnidder fnadder i det. Vejdirektoratet mener, at Silkeborg Kommune har ansvaret for at få sat støjværn op, og Silkeborg Kommune mener, at Vejdirektoratet har et ansvar. Vi er lusen mellem to negle, mens de her kamphaner prøver at få pisset territoriet af, siger Rune Birkemose Jakobsen, der bor i en villa i Buskelund med direkte udsigt til motorvejen.

Birkemose understreger, at beboerne i Buskelund er glade for, at motorvejen gør det muligt at komme hurtigt til Aarhus og Herning, men larmen er så generende, at det går ud over deres livskvalitet.

Når vi er i haven eller på terrassen, bliver vi generet af den konstante baggrundsstøj. Rune Birkemose Jakobsen, nabo til mototvejen i Buskelund

- Når vi er i haven eller på terrassen, bliver vi generet af den konstante baggrundsstøj. Om morgenen, når vinden er i den forkerte retning, bliver vi vækket tidligt af trafikken, og når vi har gæster på de varme sommeraftener, kan vi ikke sidde udenfor.

En ting er larmen - noget andet er usikkerheden og de mange ubesvarede spørgsmål.

- Kan vi få solgt vores huse, bliver vi syge af det, hvordan ser fremtiden ud, er vi stavnsbundet? Det er et rigtig dejligt område at bo i, men vi føler, at vi er bundet hertil. Banken aner ikke, hvad værdien på vores hus er, siger Rune Birkemose Jakobsen.

Borgmesteren overvejer retssag

Silkeborgs borgmester Steen Vindum (V) er så frustreret over, at Vejdirektoratet ikke vil betale for støjværn i Buskelund, at han overvejer at trække staten i retten.

- Er vi virkelig derhenne, hvor en stat og en kommune skal have det her afgjort i en retssal. Sådan noget er ikke særlig kønt, men jeg vil ikke afvise, at der kunne vi godt havne, siger han TV MIDTVEST.

Staten afviser at betale for støjdæmpningen med den begrundelse, at kommunen vidste, at der ville komme en motorvej, da lokalplanen for området blev vedtaget. Derfor mener staten, at det er kommunens ansvar at hjælpe beboerne.

Borgmester Steen Vindum får dog opbakning fra det lokale socialdemokratiske folketingsmedlem, Thomas Jensen. Han mener, at Silkeborg Kommune var i god tro, da man lavede udstykningen i Buskelund, fordi tog udgangspunkt i Vejdirektoratets egne beregninger.

Da Vejdirektoratet lavede vurderinger af støjen gennem Silkeborg by, var det her område ikke det støjhelvede, som det er i dag. Thomas Jensen (S), folketingsmedlem

- Da Vejdirektoratet lavede vurderinger af støjen gennem Silkeborg by, var det her område ikke det støjhelvede, som det er i dag. Derfor synes jeg, at staten og Vejdirektoratet står med et stort forklaringsproblem i forhold til, at man har ladet de her folk bygge nogle huse, hvor man sagde god for, at her ville der ikke komme støj, og så skal de i dag leve i det her støjhelvede, siger Thomas Jensen.

Rune Birkmose Jakobsen håber på en hurtig afklaring.

- Det er meget frustrerende ikke at vide, om der sker noget. Kunne vi så bare få en udmelding om, at der sker noget i 2019... men lige nu virker det som en børnehave. Jeg ved, at Silkeborg Kommune forsøger, men bliver afvist af Vejdirektoratet og trafikministeren, siger han.

Transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance mener, at ansvaret ligger hos Silkeborg Kommune. I en kommentar til TV MIDTVEST skriver han:

- Buskelund er et boligområde, som Silkeborg Kommune lokalplanlagde vel vidende, at motorvejen ville komme tæt forbi. Ifølge planloven er det kommunen, der har ansvaret for at tage tilstrækkelig højde for støjen fra motorvejen i forbindelse med udarbejdelse af deres lokalplan for boligområdet, og derfor er det kommunens ansvar at gøre noget ved støjen ved Buskelund.

