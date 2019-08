Nu bryder Venstres bagland tavsheden: - Vi skal videre uden mere personfnidder

Mandag aften holdt Venstres hovedbestyrelse i Region Midtjylland et ekstraordinært møde, og samtlige medlemmer var enige: Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen skal forlade deres poster.

Vi har tilsyneladende haft et formandskab, der ikke samarbejder om at bringe Venstre derhen, hvor vi skal. Per Svendsen, Venstre

Sådan lyder det fra formanden for Venstres kommuneforening i Horsens, Per Svendsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har sendt en skrivelse til Venstres formandskab med opfordring til, at formanden og næstformanden trækker sig kollektivt. Det er af hensyn til Venstres fremtid og til, at vi kan komme videre uden for meget personfnidder, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener, at de to hovedpersoners ageren har været ødelæggende for Venstre.

- Vi har tilsyneladende haft et formandskab, der ikke samarbejder om at bringe Venstre derhen, hvor vi skal. Den seneste tid har antydet en konflikt mellem formanden og næstformanden, og det er utilstedeligt, siger Per Svendsen.

Også formand Jens Nicolai Vejlgaard har meldt ud, at det var partitoppens fremtid, der blev drøftet på et lukket Venstre-møde på Pårup Kro mandag aften.

- Vi synes, der skal ryddes op. Der har været alt for meget turbulens i Venstre, og hvis der skal ryddes op, så er det nu, vi skal have det gjort, siger Jens Nicolai Vejlgaard.

Den sene udmelding begrundes med, at man i Venstre-baglandet har villet give Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen tid til eventuelt selv at trække sig fra posterne.

Lars Løkke afviser at trække sig

Trods opfordringer til at trække sig bliver Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre. Det slår han fast tirsdag eftermiddag.

- Jeg vil fortsat søge opbakning hos de 850 delegerede, der er ved Venstres landsmøde, lyder det fra Venstres formand.

Lars Løkke Rasmussens kommentar kommer, kort efter formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, tirsdag eftermiddag har opfordret Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til at trække sig.

Også det første folketingsmedlem af Venstre opfordrer nu Løkke og Jensen til at trække sig. Der er tale om Venstres forsyningsordfører og næstformand i Region Midtjylland, Carsten Kissmeyer, der bakker op om udmeldingen fra Region Midtjylland - Venstre skal have en ny ledelse:

- Vi har en fastlåst situation og har brug for en ny start, siger han.

Carsten Kissmeyer vil ikke pege på, hvem der skal afløse Løkke og Jensen.

Venstre-næstformand Kristian Jensen vil ikke udtale sig, efter han og Lars Løkke Rasmussen er blevet opfordret til at trække sig. Kristian Jensen er valgt i Midtjylland, der kræver hans afgang.

Som en børnehave

Jens Nicolai Vejlgaard forklarer, at udmeldingen er et signal til de andre hovedbestyrelsesmedlemmer, men også til formandskabet. Det var nemlig en enig forsamling, der var samlet på Pårup Kro i går.

- Der har været meget tumult i Venstre, og derfor er der også nødt til at være nogle voksne i lokalet, som siger: 'Kære børn, nu er vi nødt til at skal have ryddet op i hjørnerne. Det kan godt være, at tingene ikke lige skal stå, som de plejer, men det er vigtigt, at vi får ryddet op. Og vi elsker jer børn alligevel, selv om I skal rydde op,' lyder det fra Jens Nicolai Vejlgaard.

En formand og næstformand skal kunne favne hele partiet og kan på en eller anden måde være far for hele partiet og sørge for at være det samlende led og få hele holdet til at spille sammen. Det må være deres fornemmeste opgave. Jens Nicolai Vejlgaard, Venstre

Mens meningen om det nuværende formandsskab ligger fast, vil hverken Per Svendsen eller Jens Nicolai Vejlgaard komme med et bud på, hvem der så skal erstatte Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

- Det er et stort ansvar vedkommende skal påtage sig, så jeg vil ikke bringe navne i spil nu, men det er noget af det, vi skal arbejde intenst på, siger Per Svendsen.

Til spørgsmålet om østjyske Jakob Ellemnan-Jensen er i spil til en af hovedposterne lyder følgende:

- Jakob Ellemann Jensen er et fantastisk navn og en fantastisk person, men jeg har ikke noget endeligt at bekræfte. Der kan være andre, der kan være i spil - og i sidste instans er det Jakob selv, der skal tilkendegive, om det er noget for ham eller ej, siger Per Svendsen.

Selvom regionsbestyrelsen er meget klar i sin udmelding, så har det været en hård beslutning, fortæller Jens Nicolai Vejlgaard:

- Man kan kun være en lille smule bedrøvet over, at det har været nødvendig med den beslutning, siger han.