Par smed affald i naturen og blev efterlyst - nu er der nyt i sagen

Hvis man skal (og det skal man ikke) smide plastikposer med affald i naturen, er det knapt så smart at vedlægge en festinvitation i poserne.

Det var ikke desto mindre, hvad parret Henriette og Frank gjorde efter en fest i den forgangne weekend. Der var tale om et 'frækt maskeradebal', fremgår det af invitationen, der afsluttes med ordene 'frække hilsner'.

Affaldet i naturen resulterede i, at vognmanden Leif Hansen skrev et opslag på Facebook, hvori han efterlyste ejerne.

'Er der nogen, der kender Henriette og Frank, der lige har holdt party? Det er lidt en skam, at de har tabt nogle af deres ting. De skal da næsten have deres ting tilbage', skrev Leif Hansen, og opslaget blev delt rigtig mange gange.

Kommune fjernede affald

Affaldet blev efterladt ved Egeskovvej i Gedved ved Horsens, og Leif Hansen meldte det tabte affald til politiet.

Det er ulovligt at smide skrald på gaden og i naturen i Danmark. Miljøbeskyttelsesloven siger, at de vejledende bødetakster i Danmark ligger mellem 1000 og 5000 kroner.

TV2 ØSTJYLLAND kunne onsdag oplyse, at Horsens Kommune havde fjernet skraldet. På det tidspunkt havde Henriette og Frank havde dog ikke givet lyd fra sig.

Skraldet blev dumpet på en sidevej overfor Egeskovvej 29, at Foto: Google Maps

Få brodne kar

Det har de nu.

En person har nemlig henvendt sig til Horsens Kommune for at tage ejerskab over poserne og tilbyde at betale alle omkostningerne.

Det oplyser chef for service og beredskab i Horsens Kommune, Jørgen Broch, som dog ikke ønsker at komme nærmere ind på sagen.

- Jeg synes, at borgerne i Horsens er gode til at rydde op efter sig selv. Men der vil altid være nogen, som tænker, "det skrald kan jeg da godt smide her", siger han torsdag til TV2.

Leif Hansen er godt og grundigt træt af, at folk ikke kan finde vej til genbrugspladsen.

Tager hellere end snak

I Horsens Kommune forsøger de som regel at løse sager om dumpet affald uden en politianmeldelse.

- Vi kører ud og samler det op, hvis vi får henvendelser om det. Hvis vi kan finde ud af, hvem det er, så tager vi en snak med borgeren. Er det særligt slemt, så kan vi ikke udelukke, at der også kommer en politianmeldelse, siger Jørgen Broch til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvert år bliver der arrangeret en affaldssorteringsdag i Danmark.

Sidste år blev der samlet 173.000 kilo affald ind i hele Danmark. 1700 af de kilo blev indsamlet i Horsens Kommune.