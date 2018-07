Optakt med den nye Randers FC-cheftræner: - Vi glæder os til at komme i gang

Se hele interviewet med Thomas Thomasberg nederst i artiklen.

Som optakt til den nye Superliga-sæson sætter vi de østjyske trænere i stævne til et live interview på Facebook, hvor de blandt andet svarer på spørgsmål fra jer brugere.

Den første i ilden var den nye Randers FC-træner, Thomas Thomasberg.

Her startede han med at se frem mod sæsonpræmieren mod Brøndby IF mandag den 16. juli.

- Vi er klar, og vi glæder os til at komme i gang. Det er en jo hård start, vi lægger ud med mod Brøndby, men det bliver interessant, forhåbentlig med en masse folk på stadion og gang i den.

- Brøndbys kampe plejer der jo at ske noget i, og vi vil se, om vi ikke kan lave overraskelsen i første runde.

Kommer der snart nogle spillere?

Rigtig mange af brugernes spørgsmål gik naturligt nok på transfermarkedet, og her var Thomasberg hurtig til at gætte, hvad spørgsmålene ville gå på.

- Det vil undre mig meget, hvis der ikke også er et par spørgsmål om, om vi ikke mangler noget i front, lyder det gættende, inden han selv fortsætter.

- Det er jo logisk, når vi kigger på vores trup. Boman har været lidt ude, og så har vi Marcus og Emil, og det er lidt de angribere. Kadrii, som var vigtig især i foråret, er væk, og der skal vi selvfølgelig se, om vi kan finde en kvalitetsspiller, vi kan bringe ind i front, siger Randers FC-træneren.

Du kan se hele interviewet med Thomas Thomasberg lige her: