Omdiskuteret forsamlingshus åbner: - Det har ikke været nemt

Tirsdag er en stor dag for indbyggerne i Mørke. Det er nemlig dagen, hvor de slår dørene op for Byens Hus - det store prestigeprojekt i den omfattende byfornyelse, som byen har været igennem de senere år.

En byfornyelse, der i den grad har splittet byen, men også en byfornyelse, der har mobiliseret en hær af frivillige medhjælpere, der har arbejdet hårdt for at få projektet i mål.

Det er mega fedt, at vi står her. Man drømmer ikke om, hvor mange mursten, jeg har stået og håndrenset. Jakob Baungaard, medlem af distriktsrådet, Mørke

- Det er mega fedt, at vi står her. Man drømmer ikke om, hvor mange mursten, jeg har stået og håndrenset, siger Jakob Baungaard, der er medlem af distriktsrådet i Mørke, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er ikke kommet møbler ind endnu, men menneskerne er begyndt at bruge det moderne forsamlingshus.

Det er Syddjurs Kommune, der har orkestreret byfornyelsen, der nu har givet Mørke Byens Hus. Og også de har måtte tage arbejdshandskerne på.

- Det har ikke været en nem opgave. Den modstand, der har været, har primært været fra nogle naboer, som har følt, at de fik et hus, der var højere, end det hus, der var der tidligere, og fra nogle borgere, som var i tvivl om, om det overhovedet var et projekt, byen havde behov for, siger Alette Skov-Hansen, der er udviklingskonsulent i Syddjurs Kommune og har været tovholder på projektet.

Jakob Baungaard har fået hård hud på hænderne. Han har nemlig stået for meget af det fysiske arbejde med Byens Hus.

Skal passe ind

En af de borgere, der har været imod projektet længe, er Birgit Jensen. Hun er nabo til den nye bygning, og hun ville ønske, at projektet var faldet anderledes ud.

Alette Skov-Hansen har været tovholder på byggeprojektet, og derfor er smilet stort på åbningsdagen.

- Vi har aldrig sagt et ord om, at vi ikke ville have Byens Hus, det skal bare passe ind i systemet og være, så vi andre, der har boet her i så mange år, at vi kan holde ud at komme ud i vores have, sagde hun i marts 2018 til TV2 ØSTJYLLAND.

Men nu står den sorte bygning der, og fra tirsdag bliver den taget i brug som samlingspunkt for Mørkes indbyggere.

- Huset er tænkt som et moderne, gentænkt forsamlingshus bygget op af en høj grad af bæredygtige materialer, siger Jakob Baungaard.

Lidt byggerod her og lidt rå kanter der - der mangler stadig et par småting, før bygningen skinner helt.

Efter det vellykkede projekt står kommunen nu klar til at fortælle andre kommuner, hvordan de bedst mobiliserer lokale kræfter til byfornyelse.

Første skridt er ganske logisk:

- Det kræver, at der er nogle engagerede borgere, som har en drøm, de brænder for. Og der er kommunens fornemmeste opgave, synes jeg, at hjælpe dem med det, siger Alette Skov-Hansen.