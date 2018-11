Østjyske butikker opgiver at anmelde tyverier

De østjyske butiksejere er godt og grundigt trætte af butikstyve, der lænser deres forretninger for værdi. Men de er også trætte af, at politiet efter deres opfattelse ikke gør noget for at hjælpe med at komme problemet til livs.

- Det er virkelig frustrerende, at der ikke sker noget. Retssikkerheden er faktisk væk, siger ejer af Gunzone i Aarhus, Michael Grønning, til TV2 ØSTJYLLAND.

Svarene fra TV2's rundspørge viser, at et flertal af butiksejerne ikke anmelder tyverierne til politiet.

TV2 har i forbindelse med programmet ”Hvor er Politiet?” lavet en rundspørge blandt 64 forretninger i Region Midtjylland. 52 % oplever, at de oplever stigende problemer med butikstyveri, og 63 % har inden for det seneste år undladt at anmelde butikstyveri til politiet.

- Hvis ikke tyven er fysisk, altså har et våben eller truer med vold, så ser politiet ikke et behov for at komme, lyder det fra Michael Grønning fra Gunzone.

Butiksejerne oplever i høj grad, at de alligevel ikke får noget ud af at anmelde tyverierne, viser svarene fra rundspørgen.

- Nogle gange når vi at råbe dem an, og nogle gange når vi det ikke. Men de er også typisk ligeglade. Michael Grønning, ejer, Gunzone Aarhus

Han siger, at de har tyverier i butikken en eller to gange hver måned. Typisk kommer der fem, seks eller syv mand ind, fordeler sig lynhurtigt og tager det, de kan på cirka tres sekunder.

- Nogle gange når vi at råbe dem an, og nogle gange når vi det ikke. Men de er også typisk ligeglade, siger Michael Grønning.

Michael Grønning oplever, at politiet ikke gør noget, når han anmelder butikstyveri.

Gunzone ligger kun en lille kilometer fra Politigården i Aarhus, men Michael Grønning oplever ikke, at politiet kommer eller gør noget ved tyverierne. Og sådan svarer 48 procent af de adspurgte i TV2’s rundspørge.

Politiet: - Vi gør faktisk noget

Østjyllands Politi ærgrer sig over Michael Grønnings oplevelse. Men chefpolitiinspektør, Klaus Arboe Rasmussen, mener ikke, der er tale om et generelt problem.

- Jeg kan da godt forstå, at han er træt af det. Men det er ikke det generelle billede, at vi ikke gør noget ved det. Nu har jeg været døgnrapporten igennem fra i går, og der kan jeg se, at vi har anholdt tre for butikstyveri – den ene har allerede været fremstillet og har fået et års fængsel. Så vi gør rent faktisk noget, siger Klaus Arboe Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Klaus Arboe Rasmussen fra Østjyllands Politi fortæller her i et længere interview, hvordan de prioriterer mellem opgaverne.

Han opfordrer butiksejerne til fortsat at anmelde tyverierne, så de har mulighed for at vurdere og prioritere, hvordan politiet skal håndtere det.

- Det kan godt være, vi ikke kommer med det samme, men når vi får anmeldelsen, vurderer vores vagtcentral, om det er noget vi kører til med det samme, eller vi må vente. Der må vi prioritere, og det er klart, at hvis der er sager med personfarligt kriminalitet, så kører vi efter det først, siger Klaus Arboe Rasmussen.

