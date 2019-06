Østers, fawaffel og sprøde svær: Her er NorthSides vildeste madoplevelser

På NorthSide er der ligeså meget fokus på maden som musikken. Festivalen byder på mere end 30 forskellige madboder, hvor der er mad til enhver smag, uanset om du er vegetar, veganer, kødelsker eller bare vil have en greasy festivalburger.

Vi har set, duftet og smagt på nogle af de mest finurlige og spændende madindslag på årets festival i Ådalen.

Lunt fladbrød med friturestegt broccoli

Broccoli er nok ikke noget, man normalvis ville forbinde med festivalsmad, der får munden til at løbe i vand. Men hos Kolobabs er broccolien friturestegt og serveres i et fladbrød med sommerkål, krydderurter og æblecreme, og tilsammen udgør rullen (der er på størrelse med en klassisk shawarma, man hiver med hjem fra byen) et vegetarisk alternativ til en normal kebabrulle.

Sted: Kolobabs

Stil: Vegetarisk

Pris: 75 kroner

Yakisoba - stegte nudler med grøntsager

Der er både mulighed for at spise med pinde og gaffel hos Kuma, hvor menukortet udelukkende består af en enkelt ret. Yakisoba er en klassisk japansk festivalret, som også er simpel - nudler, grøntsager og soyasovs. Retten er vegetarisk, men ligger ikke på den lade side, når det kommer til smag. Grøntsagerne er sprøde, og nudlerne er godt krydret. Den er ikke noget æstetisk vidunder, men til gengæld er portionen stor.

Pas på med at give den for meget gas med chilien på desken. Den er spicy!

Sted: Kuma

Stil: Japansk/vegetarisk

Pris: 65 kroner

Sambusa

Hos Saankin er der gang i det mellemøstlige køkken. Ejeren af stedet, Roda Ahmed, har fået opskriften på disse sambusaer af sin bedstemor, og der er både en med kød og en vegetarisk version.

Umiddelbart ser tallerkenen ikke ud af så meget, men begge sambusaer er rigtig lækre.

Det er dyppelsen også. Det ene bæger består af en chilisauce med mango og pebermynte, mens dadler og tamarin spiller hovedrollen i den anden dip.

Sted: Saankin

Stil: Østafrikansk

Pris: 25 kroner pr. styk

Porchettaburger

Der hænger gris på ræd og række over åben ild, og burgerbollerne bliver ligeledes ristet over flammerne. I Gourmenschs porchettaburger er der sprøde svær, smag af gril og masser af mayo. Det minder om en moderne flæskestegssandwich.

Sted: Gourmensch

Stil: Asiatisk

Pris: 90 kroner

Fawaffel

Falaffel og vaffel smelter sammen hos Mamas bod, hvor de langer både dessert- og madvafler over desken. 'Fawafflen' består af en kikærtevaffel anrettet med blandt andet avocado, syltede agurker, rød mayo og dukkah (en krydderiblanding fra Mellemøsten).

Retten er super flot og smager lækkert - og så er den både glutenfri, vegansk og laktosefri.

En vaffel til 'Klimatosserne', som de selv siger.

Sted: Mama

Stil: Mellemøsteligt

Pris: 60 kroner

Østers med tangsalat

For tømmermændsramte festivalgængere er skalddyr nok ikke førsteprioritet, men til gengæld kalder de deres østers for 'havets viagra'.

Smagen af hav er selvfølgelig gennemtrængende, men mango-vingretten, som de er marineret I, gør dem spiselige for selv østers-amatører.

Den fermenterede tangsalat er god til at 'skylle' ned med.

Sted: Blue Oyster Bar

Stil: Alt godt fra havet

Pris: 22 kroner pr. styk

Pizza med fermenteret pølse

Oles pizzaer er efterhånden kendte i det meste af Østjylland, og har da også en bod på NorthSide. Køen er lang, men hvis man er pizzasulten, kan det snildt være ventetiden værd.

'Den med salami' er deres mest sælgende pizza, men forvent ikke den snaskede af slagsen med tyk cremefraiche-dressing og fem slags kød.

Salat, rødløg og fermenteret pølse, kartofler udgør hovedingredinserne på den tynde dej.

Sted: Oles gård

Stil: Pizza

Pris: 100 kroner