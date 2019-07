Øjebæ jævnes med jorden: Forvandles til grøn oase

Længe har grunden på Havnegade 7 i Randers stået som en øjebæ for de, der dagligt har måtte køre forbi det slidte plankeværk og den tomme grund, hvor tankstationen Shell engang holdt til.

Men i dag blev de første skridt taget imod at forskønne området og forvandle det til en grøn oase i byen.

- Området har stået ubrugt og indhegnet i en del år, og det har været lidt af en øjebæ. Det er det, man prøver at rette op på nu, siger Marit Christiansen, funktionsleder i Planafdelingen i Randers Kommune.

Anlægsarbejdet munder ud i to grønne øer med højdeforskelle, som kommer til at byde på forskellige græsser, stauder og urter. Der vil også være plads til at sætte sig og nyde det grønne.

- Vi håber, at borgerne vil tage godt imod det, og måske de der venter på bussen ved rutebilstationen vil bruge 5-10 minutter på at gå her ned og sætte sig. Forhåbentligt vil også insekterne tage godt imod det, så der bliver et liv af mennesker og insekter hernede, siger Marit Christiansen.

Foto: Randers Kommune

Byen forbindes med vandet

I marts 2019 besluttede et enstemmigt byråd i Randers at købe og give nyt liv til den gamle Shell-grund.

Sammen med den tidligere ejer, DCC Energi, der driver Shell-tankstationerne her i landet, indgik Randers Kommune en aftale om en pris på 2,1 millioner kroner.

Til stor glæde for Randers’ borgmester:

- Det er en rigtig god beslutning. Vi er rigtig glade for, at det kunne lade sig gøre. Den trænger i alvorlig grad til at blive forskønnet, sagde borgmester Torben Hansen (S) til TV2 ØSTJYLLAND den 26. marts 2019.

Shell-grunden ligger på Havnegade 7 i Randers. Foto: Google Maps

Anlægsarbejdet kommer til at tage to til tre uger og det grønne område skulle efter planen stå færdigt den 9. august.

Området indgår i Randers Kommunes byplanlægningsprojekt: Byen til Vandet, der har til formål at bringe Randers by tættere på vandet. Dog er forskønnelsen af Shell-grunden kun midlertidig og skal til at starte med stå i to år, hvorefter den videre udvikling af området kommer til at indgå i det storstilede byplanlægningsprojekt.