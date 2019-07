Nye søbade rykker nærmere – vigtige tilladelser i hus

Til næste sommer står to nye søbade klar ved Almind Sø i Silkeborg. Sådan lyder den gode melding fra kommunen, der har fået flere vigtige tilladelser i hus.

Vi har forsøgt at opfylde brugernes forskellige ønsker til søbadene, så både vinterbaderne, sommergæsterne, sportsudøverne, børn og andre kan få mest mulig glæde af badene. Simon Hartwell Christensen, Silkeborg Kommune

- Vi har fået go fra Miljøstyrelsen og fået en landzonetilladelse, så nu mangler vi kun de mindre tilladelser, som jeg ikke forventer bliver et problem at få, siger udviklingskonsulent hos Silkeborg Kommune, Simon Hartwell Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Tidsplanen holder, så vi regner med at begynde byggeriet i efteråret og være klar til næste sommers badesæson, fortsætter han.

Læs også Tis er den største trussel mod nye søbade

Østre og Vestre Søbad får et genkendeligt udtryk, da begge steder får arkitektoniske, runde badebroer. Førstnævnte får to runde badebroer ved siden af hinanden, hvor de på Vestre Søbad vil ligge i forlængelse af hinanden ud i vandet.

Drømmen er, at søbadene fortsat bliver samlingspunkter i Silkeborg. Foto: Aarstiderne Arkitekter

Masser af nye faciliteter

Herudover kommer der frostsikrede toiletter, opvarmet omklædning, lys på badebroerne samt opdeling af et voksen- og et børneområde.

- Vi har forsøgt at opfylde brugernes forskellige ønsker til søbadene, så både vinterbaderne, sommergæsterne, sportsudøverne, børn og andre kan få mest mulig glæde af badene, siger Simon Hartwell Christensen.

Det er forfærdeligt. Der er så dejligt og fredeligt derude. Man cykler eller går gennem skoven for at komme dertil og man møder altid mennesker derude. Steen Boilesen, medlem af vinterbadeklub

De to søbade er udviklet i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, og det har krævet en del af få de rette tilladelser i hus. Flere af dem arbejdes der altså stadig for at få.

Almind Sø er nemlig et helt særligt naturområde.

- Søen er en af de kraftigste beskyttede stykker natur i Danmark, og derfor har vi også fået lavet den største habitatskonsekvensvurdering, der findes, forklarer projektlederen.

Der er taget store hensyn til naturen i skabelsen af de nye søbade. Foto: Aarstiderne Arkitekter

Brand udvidede projektet

Den kigger på konsekvenserne af de nye søbade for dyr, planter og vandmiljø. Og resultatet var positivt, og en af grundene til, at flere af de vigtige tilladelser nu er i hus.

Det blev nemlig vurderet, at Almind Sø grundet sine plantearter og dybde er meget robust og kan klare intensiv brug uden at skade naturen.

Læs også 15-årige drenge mistænkes for brande ved søbade

Renoveringen af de to søbade er et led i Silkeborg Kommunes plan om en løbende renovering af kommunens friluftsbade.

Det var oprindeligt kun Østre Søbad, der skulle bygges om, men i oktober 2018 ødelagde en brand Vestre Søbad, og kommunen gav derefter ekstra penge til projektet, så begge søbade kan renoveres.

02:58 VIDEO: Her kan du se, hvordan det så ud, da Søbadet brændte. Videoen er fra oktober 2018. Video: Peter Erfurt Luk video

Dengang talte TV2 ØSTJYLLAND med brugere af Vestre Søbad, der var dybt berørte af ulykken.

- Her til morgen, da jeg stod op, fik jeg en besked på Messenger, at Vestre Søbad var brændt. Så tog jeg herud sammen med min datter, og da jeg så det herude, var det næsten med tårer i øjnene, sagde medlem af vinterbadeklubben, Rune Schjødt.

Tis er den største trussel

Og han var ikke den eneste.

- Det er forfærdeligt. Der er så dejligt og fredeligt derude. Man cykler eller går gennem skoven for at komme dertil og man møder altid mennesker derude, fortalte Steen Boilesen, der havde været medlem af vinterbadeklubben i 15 år.

Tis er den største trussel mod vandmiljøet, så vi laver nye toiletter og ny kloakering. Simon Hartwell Christensen, Silkeborg Kommune

Planlæggerne bag de nye søbade ved derfor, at områderne er noget særligt for mange silkeborgensere.

Der er nu tilsyneladende nu kun en trussel mod projekterne.

- Tis er den største trussel mod vandmiljøet, så vi laver nye toiletter og ny kloakering. Vi opfører også udebrusere, da det også betyder meget for vandmiljøet i en sø, siger Simon Hartwell Christensen.

Planen er, at byggeriet starter op i efteråret 2019, så det ikke forstyrrer årets badesæson.