Ny 'ungdomsdomstol' taget i brug i Aarhus

En 14-årig dreng blev torsdag den første, som blev stillet for det nye ungdomskriminalitetsnævn i Aarhus.

Nævnet blev oprettet ved årskiftet og består af kommune, politi og en dommer.

Nævnet består af en dommer, en politibetjent med indsigt i kriminalitetsforebyggende arbejde og en kommunalt ansat med indsigt i støttende arbejde med unge.

Ved særlig alvorlig kriminalitet har nævnet mulighed for at tildele unge helt ned tl ti år forskellige sanktioner. Blandt andet kan de unge blive sendt i et forbedringsforløb.

- Tidligere er den slags sager ikke blevet behandlet på samme måde. Der har det alene handlet om at indberette til kommunen, som så har besluttet, hvad der kunne ske derfra, siger Gert Bisgaard, der er vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi.

For eksempel vil det være muligt at sende de unge ud at gøre husfacader rene, hvis de har lavet grov graffiti. Gert Bisgaard, vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi.

- Nu kan vi med nævnet komme med en reaktion på dét, den unge har lavet. For eksempel vil det være muligt at sende de unge ud at gøre husfacader rene, hvis de har lavet grov graffiti, forklarer han videre.

Det har ikke været muligt for TV2 Østjylland at få oplyst, hvad udfaldet af torsdagens sag blev i nævnet.

Ville ønske det havde eksisteret tidligere

En af dem, der med glæde har set til, at det nye nævn blev etableret ved årsskiftet, er Michael Wiinholdt Petersen.

De seneste to år har han ikke lavet noget kriminelt og været ude af sit misbrug, men forinden levede han 40 år på den forkerte side af loven.

Jeg kunne i hvert fald godt have brugt den ordning. Michael Wiinholdt Petersen, tidligere kriminel

Allerede som 8-årig begik han den første kriminalitet.

Derfor ville han ønske, at der dengang havde været et ungdomskriminalitetsnævn, som kunne have hjulpet ham med at komme tilbage på den rigtige side af loven noget før.

- Det er godt, at ungdomskriminalitetsnævnet er kommet. Så kan de få fat i de unge mennesker, før de kommer for langt ud, siger han og fortsætter.

- Jeg kunne i hvert fald godt have brugt den ordning. Jeg ville ønske, at den havde eksisteret noget tidligere.

Michael Wiinholdt Petersen fremhæver især frivilligt arbejde i sportsklubber som et sted, der kan være med til at hjælpe unge ud af kriminalitet.

For med den rette hjælp kunne Michael Wiinholdt Petersen ikke blot være blevet trukket ud af det kriminelle miljø, han befandt sig i.

Han kunne også have fået hjælp til at starte forfra noget tidligere, forklarer han.

- Jeg har udstået min straf, og jeg har lært at leve med de ting, som jeg har gjort tidligere i livet. Men i de unge år var der ikke nogen til at holde mig i hånden, når jeg kom ud af fængslet. Der blev jeg bare lukket ud til de samme mennesker igen.

01:48 Du kan høre Michael Wiinholdt Petersen fortælle sin historie her. Luk video

- Derfor tror jeg, at de ville have hjulpet mig ud af kriminaliteten tidligere, hvis der havde været et ungdomskriminalitetsnævn dengang.