Se video: Nu kan du prøve Danmarks højeste frit-fald

Et 65 meter højt fritfaldstårn med navnet 'Hjertekig' er fredag åbnet for gæsterne i Tivoli Friheden i Aarhus. Tårnet er dermed Danmarks højeste forlystelse med frit-fald.

Læs også Stor overraskelse til sommerens Tall Ships Races

Til sammenligning med tårnets 65 meter når Aarhus Domkirke op på en højde af 96 meter og Salling Rooftop 22 meter.

Vi har en tur for vovehalse, hvor man falder frit ned med 80 km/t, og en panoramatur hvor man kører lige så stille ned Morten Palm Andersen, salgs- og marketingschef, Tivoli Friheden

- Vi ser det som et ikon for byen, da man kan se den fra så mange steder i byen, siger salgs- og marketingschef i Tivoli Friheden, Morten Palm Andersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

GRAFIK: Højdeforskellen på forskellige høje attraktioner i Aarhus.

To varianter

For at nå ud til så bredt et publikum som muligt har Tivoli Friheden valgt at tilbyde to forskellige ture.

Læs også VIDEO: Se udsigten fra toppen af Tivoli Frihedens nye tårnhøje forlystelse

- Vi har en tur for vovehalse, hvor man falder frit ned med 80 km/t, og en panoramatur hvor man kører lige så stille ned. Det eneste, man skal kæmpe med, er ens højdeskræk – den kan vi ikke gøre så meget ved, siger Morten Palm Andersen.

På toppen af Hjertekig kan man se et hjerte.

Derfor har Tivoli Friheden også gentænkt køsystemet ved den nye forlystelse.

- Vi har indtil videre lavet to kø-systemer, så det er opdelt i en kø til den vilde tur og en til kigge-turen, derefter vil vi alt efter popularitet vurdere, om én af ruterne skal køre mere end den anden, fortalte administrerende direktør i Tivoli Friheden, Henrik Ragborg Olesen, til TV2 ØSTJYLLAND i maj.

Den nye forlystelse erstatter den ikoniske rutsjebane ’Orkanens Øje’, der efter 31 års tro tjeneste kørte sin sidste tur i efteråret 2018.