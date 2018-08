Nu starter VM: sidste forberedelser i gang

VM i sejlsport begynder i Aarhus torsdag klokken 12.00. På havnen emmer det af liv. Her er deltagerne i gang med at gøre sig klar til kampen om de i alt 12 VM-titler, som er på spil.

- Alle de store ting er på plads, men det er de sidste små detaljer, der lige skal på plads. Skilte og betonklodser, der skal flyttes rundt. Små praktiske ting, fortæller eventchef Jørn Christensen fra Aarhus Events.

Det sidste skal på plads, inden konkurrencerne går i gang.

I alt er 1100 både på vandet under VM og arrangørerne forventer, at der vil komme omkring 400.000 tilskuere. Der er gratis adgang for alle.

- Når den første sejllads er i gang, så kører showet, siger Jørn Christensen.

Sejlerne gør klar.

Drop bilen

For de mange tilskuere vil det være en god idé, hvis man vælger at lade bilen blive hjemme.

- Det bedste råd er, at lade bilen blive derhjemme. Det er det bedste råd, vi kan give. Normalt er der ikke parkering på Aarhus Ø, og det er der heller ikke til VM. Kun for folk, der bor der. Alle andre må tage letbanen, bussen eller cyklen. Så får man den bedste oplevelse, siger Jørn Christensen.

Man kan også tage busser, som arrangørerne har sat ind.

- Der er gratis shuttlebus fra Aarhus Rutebilstation og fra Navitas ud til Aarhus Ø. Fra Rutebilstationen hver halve time og fra Navitas hvert kvarter.

1400 deltagere skal dyste til VM.

Gode vindforhold

Når det handler om sejllads, så er det altafgørende vejret - og især vinden.

- Det vi har set meget på er vindforholdene, men som det ser ud nu, ser det godt ud og tidspunktet med start klokken 12 for finjolle og 74´eren, der begynder konkurrencerne passer fint, siger Jørn Christensen.

Tilskuerne kan selv prøve at sejle i de forskellige bådtyper. Derudover er der en gratis soldrevet færge, som kan transportere gæster fra den ene ende af havnen til den anden.

Det sidste gøres klar.

TV2 ØSTJYLLAND viser hele åbningsceremonien på vores kanal 19.55

Artiklen opdateres løbende...