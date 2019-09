Nu går Aarhus Kommune efter Rolls Royce-udgaven af skove

Kongeegen ved Frederiks Plads i Aarhus er en Rolls Royce-udgave af et bytræ, og Åbo Skov syd for Aarhus er en Rolls Royce-udgave af en skov.

Det har en mega effekt at plante træer inde i byen. Martin Højholt, projektleder i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har ændret holdning til bytræer og skove i de senere år. Der er planer om at plante 10.000 bytræer i løbet af de næste fem år, for træer kan noget helt specielt:

- Det er et stort ønske at kunne kigge ud til noget grønt. Træer er med til at sende skygge, sænke temperaturen, stoppe vinden, og folk kommer mere ud på gaden og sætter sig under dem. Det har en mega effekt at plante træer inde i byen, fortæller projektleder Martin Højholt fra Aarhus Kommune.

I dag tænkes træer ind i planlægningen på linje med kantsten, fortæller Martin Højholt fra Aarhus Kommune.

Kongeegen er noget særligt

Den store Kongeeg, som var en gave til Kronprins Frederik, da han fyldte 50 år, kostede 70.000 koner. De 10.000 bytræer, som nu er på vej koster mere beskedent omkring 3.000 kroner stykket.

Borgerne er blevet spurgt, og 1600 har indtil nu skrevet til kommunen og foreslået steder, hvor de mange nye bytræer kan sættes. Kommunen håber meget, at private og fonde vil spæde til, så det kan gå endnu hurtigere med at få sat de mange træer rundt i kommunen.

Helt ny skovtype

Eg, bøg, fuglekirsebær er nogle af træerne i Åby Skov, som blev plantet for fem år siden. Det er en skov som skal beskytte grundvandet under jorden, den skal være til glæde for borgerne, der kan gå ture på stierne, og så skal den fremfor alt være til gavn for naturen.

- Første klimagevinst er, at området overgår fra landbrugsjord til skov, forklarer biolog Peter Søgaard fra Aarhus Kommune. Det skyldes, at der bliver ophobet kulstof (CO2) i jorden, i stedet for at det bliver forbrugt, når man dyrker marken.

Hvordan skal man plante skov for at få mest biodiversitet? Et forsøg, der skal vare i 300 år, er i gang i Ajstrup syd for Aarhus.

- Anden klimagevinst er, at der bliver plantet træer, som opsuger kulstof, fortsætter han og understreeger, at det hele kun er en klimagevinst, hvis man lader den nye skov være: Lader træerne blive gamle, og lader de døde træer blive liggende til gavn for dyrelivet.

- Åby Skov giver spændende naturoplevelser, siger Peter Søgaard, mens han stolt viser, hvordan træerne er sat i grupper af 25 træer af samme art. Der er 16 træarter, alle hjemmehørende i Danmark, da man også har fundet ud af, at udenlandske træer som Sitkagran ikke tiltrækker nær så mange insekter og fugle, som de danske træer gør.

Nye skove skal være varierede med træer, lysåbninger og masser af vand for at give mere biodiversitet. Her er det Åby Skov lidt fra oven.

- Det er generelt for Århus kommunes skove, man ikke fjerner vedmasse, heller ikke dødt ved. Vi kommer til at rydde meget mindre op, så døde træer og grene bliver på stedet, og kulstof opmageasineres, det giver meget med biodiversitet, fortæller Peter Søgaard.

Også Kongeegen på Frederiks Plads skulle gerne blive stående i mange år, den kan i al fald blive gammel, ved man, for de ældste egetræer i Danmark menes at være 1900 år gamle.

På lørdag kl. 19.30 sender TV2 et stort indsamlingsshow til fordel for flere træer i Danmark. Håbet er at samle 20 mio. kr. til 1 million træer. Træerne skal sættes i skove rundt i hele landet.