23-årig fængslet for at kaste røgbombe mod fodboldspillers lejlighed

En 23-årig mand er sigtet for at have kastet en røgbombe og en brosten ind i fodboldspiller Jens Stages lejlighed på Eckersberggade i det centrale Aarhus.

Manden er blevet varetægtsfængslet i 14 dage.

Det er onsdag kommet frem i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Da grundlovsforhøret holdes for lukkede døre, er TV2 Østjylland ikke til stede i retssalen. Men vores udsendte reporter har fået læst sigtelsen op.

Her fremgår det, at politiet mener, at den sigtede mand natten til søndag cirka klokken 2.30 har sat ild til lejligheden, idet han kastede en røgbombe ind i lejligheden, hvorved der opstod brand.

Den sigtede mand har truet Jens Stage ved blandt andet at have kaldt ham 'Judas' i en kommentar på Facebook. Foto: Ritzau / Scanpix

Politiet vurderer, at den formodede gerningsmand udsatte to personer, der befandt sig i lejligheden, for overhængende livsfare.

Manden er også sigtet for at have kastet brosten ind i lejligheden.

Truede Jens Stage

Ifølge sigtelsen, der blev læst op i retten, mener anklagemyndigheden også, at den sigtede mand har truet Jens Stage ved blandt andet at have kaldt ham 'Judas' i en kommentar på Facebook.

"I Aarhus straffes forrædere Judas svin!!!", skal den 23-årige have skrevet.

22-årige Jens Stage har spillet i AGF siden 2016, hvor han har optrådt som anfører for klubben i en lang række kampe. Foto: Ritzau / Scanpix

En lignende ordlyd skulle have været brugt på en seddel, der blev kastet ind af vinduet til lejligheden i forbindelse med hærværket.

Det fremgår også af sigtelsen, at politiet leder efter en endnu ukendt gerningsmand.

Jens Stage har for nylig forladt AGF for at spille for FC København.

Den 22-årige midtbanespiller kom til AGF i 2016, og det var ikke med AGF's gode vilje, at klubben skulle af med Stage netop nu.

AGF kaldte i en pressemeddelelse salget for en rekordhandel.

