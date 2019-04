Nordens største sommerland vil udvide: Bliv boende hele ugen

Fremover vil det måske give mening at pakke soveposen og toilettasken, når du skal på besøg i Djurs Sommerland.

De har nemlig fået lov til at udvide forlystelsesparken.

Onsdag vedtog Syddjurs Kommune, at Djurs Sommerland nu får mulighed for at udvide deres forlystelsespark med overnatningsfaciliteter i form af campingplads og hotel.

Det drejer sig om en ny feriepark i Djurs Sommerland, som skal bygges i forlængelse af det nuværende sommerland.

Vi får nu mulighed for at få gæster langsvej fra i Danmark, men også gæster fra Norge og Sverige, som har brug for overnatning for at besøge. Henrik B. Nielsen, administrerende direktør, Djurs Sommerland.

Behovet for en udvidelse handler i høj grad om, at Djurs Sommerland oplever en stigende interesse og efterspørgsel for at have overnattende gæster.

Gæster kommer langvejs fra

Der er nemlig mangel på overnatningsmuligheder i nærheden af Djurs Sommerland.

- Vi får nu mulighed for at få gæster langsvej fra i Danmark, men også gæster fra Norge og Sverige, som har brug for overnatning for at besøge. Det har vi ikke mulighed for at tilbyde lige nu, siger administrerende direktør i Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Gæsterne i forlystelserne vil måske oftere i fremtiden tale norsk eller svensk i Djurs Sommerland. Foto: Djurs Sommerland

Den nye lokalplan giver mulighed for at kunne etablere et feriecenter, hotel, hytter, campingplads og en række spisesteder.

Djurs Sommerland har ventet på en endelig godkendelse, derfor er det først nu, de skal til at udvikle det nye projekt.

- Vi har valgt ikke at gå i gang med en egentlig designfase, før vi har fået en tilladelse. Nu har vi fået det, derfor vil vi den kommende tid se på at få startet designfasen op, men der vil gå nogle år, før det hele bliver en realitet, siger administrerende direktør Henrik B. Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.